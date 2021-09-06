Ліфт на Місяць. Учені просувають ідею дешевих польотів на супутник Землі (відео)

Дослідники говорять, що поїздка на місячному ліфті коштуватиме на мільярди доларів дешевше, ніж нинішні місії.

Місяць називають "восьмим континентом" Землі, тому що він сповнений ресурсів, яким знайдеться застосування на нашій планеті. Наприклад, рідкісний ізотоп гелій-3 може бути використаний на термоядерних електростанціях або рідкоземельний метал неодим знадобиться для створення смартфонів та іншої електроніки, пише Science Focus.

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Основне питання полягає в тому, як отримати прибуток від ресурсів Місяця, при цьому не витрачаючи величезні гроші на запуск ракет?

Двоє вчених із Колумбійського університету Зефір Пенойр та Емілі Сендфорд схоже знайшли відповідь. Вони вважають, що виходом із ситуації може стати місячний ліфт. Кабель може зв'язати Землю і Місяць, дозволяючи без особливих витрат подолати більшу частину дороги в 400 тис. км. Звичайно, кабель неможливо прикріпити безпосередньо до місячної поверхні через обертання планети і супутника, але він може відправляти човники високо на навколоземну орбіту.

Роботизовані човники на сонячних батареях могли б підніматися та опускатися вниз по кабелю, доставляючи ресурси на Землю як по конвеєрній стрічці. Така ідея може здатися дикою, але дослідники впевнені, що її здійснення коштуватиме всього кілька мільярдів доларів.

Для прикладу, Джефф Безос щорічно вкладає 1 млрд доларів у свою компанію з космічного туризму Blue Origin. Місія NASA на Місяць Artemis коштує 86 млрд доларів. У цей же час, дослідження показало, що місячний ліфт окупиться всього за 53 поїздки.

Кабель для ліфта не буде перевищувати товщину олівця і важитиме приблизно 40 тонн, що цілком відповідає вантажопідйомності сучасних ракет, таких як Starship від SpaceX. На відміну від космічного ліфта, який би піднімав вантажі із Землі в космос, місячний ліфт буде зупинятися на деякій відстані від планети. Так ліфту не доведеться боротися з потужними гравітаційними силами.

На Місяці немає атмосфери, що також спрощує завдання. Кабель може бути виготовлений з уже наявних матеріалів, наприклад, кевлара. У цей же час, для ліфта Земля-космос знадобилися б надміцні матеріали, які ще не були винайдені.

Також можливо вдасться об'єднати відразу два ліфти. Цьогоріч державним ЗМІ Китаю заявили, що збираються побудувати щось подібне, але на Землі. Космічний корабель піднімається із Землі на ліфті до космічної станції, а потім вирушає до Місяця, де дорогою приєднується до іншого ліфта. Останній опускає корабель на поверхню Місяця.

Ідеї космічних ліфтів уже понад століття, але поки ніяких зрушень у цьому напрямку не було. Дослідники говорять, що якщо великі корпорації візьмуться за реалізацію ідеї, то найближчим часом ми можемо стати свідками нової золотої лихоманки. Ліфти цілком можуть бути засобом для зниження витрат й отримання захмарного прибутку.

У червні китайський ЗМІ Global Times писав, що Китай не тільки збирається відправити людину на Марс до 2033 року, а й побудувати "Небесну драбину". За словами глави Китайської академії пускових технологій (CALT) Ван Сяоцзюнь, систему побудують з вуглецевих нанотрубок і вона доставлятиме людей і вантажі на космічну станцію із Землі.

Сяоцзюнь не розкрив подробиць, яку роль "Небесна драбина" гратиме у відправленні людей на Марс. Він повідомив, що система стане відправною точкою для майбутніх космічних подорожей і транспортних місій на Червону планету.

Також у цьому році агентство "Сіньхуа" опублікувало відео з прикладом того, як підйомник буде застосовуватися під час польотів на Місяць.

На відео показано, як капсула стартує із Землі на китайську космічну станцію, а потім перестрибує на іншу станцію, перш ніж дістатися до посадкового майданчика на Місяці.