Пронесся на скорости 94 тыс. км/ч. Астрономы получили изображение 1001-го околоземного астероида

Астероид пролетел мимо Земли на достаточно близком расстоянии, но не представляет угрозы нашей планете.

Астероид 2016 AJ193 обнаружили с помощью обсерватории Голдстоун, которая находится в Калифорнии, США. Он имеет диаметр около 1,4 километра и движется со скоростью 94 208 км/ч, сообщает earthsky.org

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Этот астероид стал 1001-м околоземным астероидом с момента первого обнаружения подобных объектов в 1968 году. Первым был астероид 1566 Икар. Ученые с помощью радиосигналов получили радиолокационное эхо и смогли увидеть, как выглядит астероид.

[ + – ] Так выглядит астероид 2016 AJ193

Астроном Шантану Найду из Лаборатории реактивного движения NASA говорит, что ученые планировали радиолокационные наблюдения за этим астероидом в течение многих лет.

"У астероида 2016 AJ193 кометная орбита и это может быть неактивная комета. Но мы мало что знали о нем до этого момента, кроме его размеров и того, сколько солнечного света отражает его поверхность".

А тысячным околоземным астероидом, который изучили ученые, стал обнаруженный в августе астероид под названием 2021 PJ1. Он пролетел мимо Земли на расстоянии около 1,7 миллиона км. Он небольшой, его ширина от 20 до 30 метров, и он также не представлял угрозы для нашей планеты.

"2021 PJ1 — небольшой астероид, поэтому мы не смогли получить подробные радиолокационные изображения. Но даже на таком расстоянии мы смогли его обнаружить его и измерить скорость с очень высокой точностью, что существенно улучшило наши знания о его движении в будущем", — говорит астроном Лэнс Беннер из NASA.

В NASA говорят, что ученые будут использовать новые данные об астероиде 2016 AJ193, чтобы лучше понять его размер, форму и состав. Как и в случае с астероидом 2021 PJ1, измерения его расстояния и скорости также предоставили данные, которые будут полезны при вычислении его будущей орбиты.

По словам ученых околоземные астероиды могут представлять потенциальную угрозу для Земли и их изучение и вычисление их орбит очень важно для защиты нашей планеты от возможной угрозы из космоса.

Программа по наблюдению и изучению околоземных объектов NASA является ключевой в плане планетарной защиты от потенциальной угрозы падения астероидов на Землю.

Цель программы состоит в том, чтобы найти, отследить и охарактеризовать не менее 90 процентов прогнозируемого числа околоземных объектов размером 140 метров и больше. Хотя ни один из известных астероидов таких размеров не имеет значительного шанса столкнуться с Землей в течение следующих 100 лет, на сегодняшний день обнаружено менее половины из предполагаемых 25 000 околоземных объектов размером 140 метров и больше.