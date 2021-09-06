Пронісся на швидкості 94 тис. км/год. Астрономи отримали зображення 1001-го навколоземного астероїда

Астероїд пролетів повз Землю на досить близькій відстані, але не загрожує нашій планеті.

Астероїд 2016 AJ193 побачили за допомогою обсерваторії Голдстоун, яка знаходиться в Каліфорнії, США. Він має діаметр приблизно 1,4 кілометри і рухається зі швидкістю 94 208 км/год, повідомляє earthsky.org.

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Цей астероїд став 1001-м навколоземним астероїдом із моменту першого виявлення подібних об'єктів у 1968 році. Першим був астероїд 1566 Ікар. Учені за допомогою радіосигналів отримали радіолокаційне відлуння і змогли побачити, як виглядає астероїд.

[ + – ] Так виглядає астероїд 2016 AJ193

Астроном Шантану Найду з Лабораторії реактивного руху NASA говорить, що вчені планували радіолокаційні спостереження за цим астероїдом протягом багатьох років.

"В астероїда 2016 AJ193 кометна орбіта і це може бути неактивна комета. Але ми мало що знали про нього до цього моменту, крім його розмірів і того, скільки сонячного світла відображає його поверхню".

А тисячним навколоземним астероїдом, який вивчили вчені, став знайдений у серпні астероїд під назвою 2021 PJ1. Він пролетів повз Землю на відстані приблизно 1,7 мільйонів км. Він невеликий, його ширина від 20 до 30 метрів, і він також не загрожував нашій планеті.

"2021 PJ1 — невеликий астероїд, тому ми не змогли отримати докладні радіолокаційні зображення. Але навіть на такій відстані ми змогли його виявити його і виміряти швидкість з дуже високою точністю, що суттєво поліпшило наші знання про його рух у майбутньому", — говорить астроном Ленс Беннер із NASA.

У NASA кажуть, що вчені будуть використовувати нові дані про астероїд 2016 AJ193, щоб краще зрозуміти його розмір, форму і склад. Як і у випадку з астероїдом 2021 PJ1, вимірювання його відстані та швидкості також надали дані, які будуть корисні в процесі обчислення його майбутньої орбіти.

За словами вчених навколоземні астероїди можуть становити потенційну загрозу для Землі та вивчення і обчислення їхніх орбіт дуже важливе для захисту нашої планети від можливої загрози з космосу.

Програма зі спостереження і вивчення навколоземних об'єктів NASA є ключовою в плані планетарного захисту від потенційної загрози падіння астероїдів на Землю.

Мета програми полягає в тому, щоб знайти, відстежити й охарактеризувати не менше 90 відсотків прогнозованої кількості навколоземних об'єктів розміром 140 метрів і більше. Хоча жоден із відомих астероїдів таких розмірів не має значного шансу зіткнутися із Землею протягом наступних 100 років, на сьогоднішній день виявлені менше половини з передбачуваних 25 000 навколоземних об'єктів розміром 140 метрів і більше.