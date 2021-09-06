14 килограмм Марса. В США впервые показали самый большой метеорит с Красной планеты

Кусок марсианской породы прилетел на Землю после столкновения астероида или кометы с Красной планетой.

Огромный марсианский камень весит 14,5 килограммов и имеет размер 25 сантиметров в самом широком месте. По словам ученых ему 100 миллионов лет. Его впервые показали публике в Музее минералов и драгоценных камней штата Мэн, где также выставлены около 6000 инопланетных камней, сообщает space.com

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Куски марсианской породы попадают на Землю в виде метеоритов после столкновений других космических объектов с Марсом, говорит Карл Эйджи из Университета штата Нью-Мексико.

Этот образец марсианской породы назвали Taoudenni 002. Его обнаружили в пустыне в африканской стране Мали. В апреле 2021 года его передал в Музей один из коллекционеров.

Именно Карл Эйджи подтвердил, что метеорит имеет марсианское происхождение. По его словам, такие метеориты имеют определенный химический состав и Taoudenni 002 имеет все признаки минеральной структуры Марса.

Данный метеорит является шерготитом. Это группа марсианских метеоритов, которые получили свое название от города Шергати в Индии, где был найден метеорит с Красной планеты в 1865 году. Их больше всего из найденных на Земле метеоритов с Марса.

По словам Эйджи данный метеорит содержит минералы оливин, пироксен и полевой шпат и скорее эта порода образовалась на Марсе более 100 миллионов лет назад.

Ученый говорит, что на Земле можно найти даже более крупные марсианские метеориты, которые находятся либо под песками Сахары, либо во льдах Антарктиды, и даже на дне океанов.

Марсианский метеорит — это порода, которая образовалась на Марсе и была выброшена с планеты в результате столкновения, пересекла межпланетное пространство, прежде чем приземлиться на Земле в виде метеорита. По состоянию на сентябрь 2020 года 277 метеоритов были классифицированы как марсианские, что составляет менее половины процента из 72 000 всех классифицированных метеоритов.

Существует три группы марсианских метеоритов: шерготиты, нахлиты и хассигниты. Несколько других марсианских метеоритов не сгруппированы.

Эти метеориты характеризируются как марсианские, потому что они имеют состав, аналогичный химическому составу горных пород и атмосферных газов на Марсе, которые были изучены с помощью орбитальных и наземных космических аппаратов.

Примерно три четверти всех марсианских метеоритов можно отнести к шерготитам. Они делятся на три основные группы: базальтовые, оливин-фировые и лерцолитовые шерготтиты, в зависимости от размера их кристаллов и содержания минералов.