14 кілограмів Марса. У США вперше показали найбільший метеорит із Червоної планети

Шматок марсіанської породи прилетів на Землю після зіткнення астероїда або комети з Червоною планетою.

Величезний марсіанський камінь важить 14,5 кілограмів і має розмір 25 сантиметрів у найширшому місці. За словами вчених йому 100 мільйонів років. Його вперше показали публіці в Музеї мінералів і дорогоцінних каменів штату Мен, де також виставлені майже 6 000 інопланетних каменів, повідомляє space.com.

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Шматки марсіанської породи потрапляють на Землю у вигляді метеоритів після зіткнень інших космічних об'єктів із Марсом, говорить Карл Ейджі з Університету штату Нью-Мексико.

Цей зразок марсіанської породи назвали Taoudenni 002. Його знайшли в пустелі в африканській країні Малі. У квітні 2021 року його передав у Музей один із колекціонерів.

Саме Карл Ейджі підтвердив, що метеорит має марсіанське походження. За його словами, такі метеорити мають певний хімічний склад і Taoudenni 002 має всі ознаки мінеральної структури Марса.

Цей метеорит є шерготітом. Це група марсіанських метеоритів, які отримали свою назву від міста Шергаті в Індії, де був знайдений метеорит із Червоної планети в 1865 році. Їх найбільше зі знайдених на Землі метеоритів із Марса.

За словами Ейджі цей метеорит містить мінерали олівін, піроксен і польовий шпат і пізніше ця порода утворилася на Марсі понад 100 мільйонів років тому.

Учений говорить, що на Землі можна знайти навіть більші марсіанські метеорити, які знаходяться або під пісками Сахари, або в льодах Антарктиди, і навіть на дні океанів.

Марсіанський метеорит — це порода, яка утворилася на Марсі й була викинута з планети внаслідок зіткнення, перетнула міжпланетний простір, перш ніж приземлитися на Землі у вигляді метеорита. Станом на вересень 2020 року 277 метеоритів були класифіковані як марсіанські, що становить менше половини відсотка із 72 000 усіх класифікованих метеоритів.

Існує три групи марсіанських метеоритів: шерготіти, нахліти і хасігніти. Кілька інших марсіанських метеоритів не згруповані.

Ці метеорити характеризуються як марсіанські, тому що вони мають склад, аналогічний хімічному складу гірських порід та атмосферних газів на Марсі, які були вивчені за допомогою орбітальних і наземних космічних апаратів.

Приблизно три чверті всіх марсіанських метеоритів можна віднести до шерготітів. Вони діляться на три основні групи: базальтові, олівін-фірові та лерцолітові шерготіти, залежно від розміру їхніх кристалів і вмісту мінералів.