Зупиніть Землю! Що станеться, якщо рух тектонічних плит завмре

Вчені кажуть, що рух земної кори може призводити до катастрофічних наслідків, але його відсутність буде ще страшнішою.

Рух тектонічних плит на Землі спричиняє деякі з найсмертоносніших катастроф на планеті, але й зупинка їхнього руху може виявитися ще гіршою альтернативою.

Тектонічні плити лежать поверх рідкого шару гірських порід, який називається астеносферою. За словами вчених, це частина верхньої мантії Землі, і хоча вона являє собою шар твердої породи, знизу в неї надходить так багато тепла і тиску, що вона тече як рідина.

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Коли розплавлена гаряча порода виштовхується вгору з ядра Землі, вона рухається в протилежних напрямках по астеносфері, доки не охолоне і не опуститься назад до ядра. Цей процес називається конвекцією, і саме він призводить до того, що величезні шматки суходолу зсуваються, розділяються або стикаються.

Ядро Землі Фото: Shutterstock

Тектоніка плит пояснює, куди подівся стародавній суперконтинент Пангея. Але рух тектонічних плит все ще відбувається. Плити постійно зміщуються й Атлантичний океан розширюється, а Тихий — стискається. Приблизно через 250 млн років на Землі знову може залишитися лише один континент.

Тектоніка плит пояснює, куди подівся давній суперконтинент Пангея Фото: Getty Images

Якщо на секунду уявити, що весь цей рух зупинився, мабуть, це будуть похорони всього живого на планеті.

Щоб тектонічні плити перестали рухатися, мантія Землі має стати занадто холодною для виникнення конвекції. Якщо це станеться, то це означає, що зовнішнє ядро Землі, найімовірніше, затверділо.

Зазвичай рідке, зовнішнє ядро передає тепло між внутрішнім ядром і мантією. Але якщо цей процес передачі тепла порушується, Земля перетворюється або на крижину, або на вогняну кулю.

З одного боку, якщо тепло не може досягти мантії або земної кори, то вся планета може замерзнути. Але з іншого боку, рух плит допомагає нашій планеті регулювати внутрішню температуру, оскільки процес конвекції охолоджує гарячу розплавлену породу з ядра Землі. Не маючи можливості охолонути, внутрішнє ядро може призвести до займання нашої планети.

Незалежно від того, буде це гаряча чи холодна планета, рельєф Землі стане набагато менш цікавим.

Рельєф Землі стане більш плоским Фото: wikipedia

Плити, що сходяться, утворюють вражаючі гірські ланцюги і жахливі вулкани. Але без тектоніки плит Земля просто перестане створювати нові. Гори, які ми маємо зараз, зітруться за кілька мільйонів років, перетворившись на невисокі пагорби. У підсумку наша планета згладиться, і дедалі більше суші опиниться під водою.

З іншого боку, зменшиться кількість стихійних лих. Без зон субдукції, де сходяться дві плити, землетруси будуть рідкісними і не дуже потужними. Вулкани, здебільшого, не працюватимуть, оскільки тектонічна активність зазвичай спричиняє їхнє виверження.

Але якщо вулкани не працюють, то й магнітне поле Землі теж. Наше магнітне поле живиться конвекційними струмами в залізному зовнішньому ядрі Землі. Але якщо цей процес порушується, ми втрачаємо наше магнітне поле. А без магнітного поля Земля більше не буде захищена від смертоносного сонячного вітру. Сонце поглине нашу атмосферу, всмоктуючи повітря, яким ми дихаємо, і випаровуючи океани. У цей момент життя на Землі стане неможливим.

Можливо, рух тектонічних плит і створює проблеми на Землі, але відсутність цього руху зробить нашу планету просто непридатною для життя.