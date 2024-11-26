Остановите Землю! Что произойдет, если движение тектонических плит замрет

Ученые говорят, что движение земной коры может приводить к катастрофическим последствиям, но его отсутствие будет еще страшнее.

Движение тектонических плит на Земле вызывает некоторые из самых смертоносных катастроф на планете, но и остановка их движения может оказаться еще худшей альтернативой.

Тектонические плиты лежат поверх жидкого слоя горных пород, который называется астеносферой. По словам ученых, это часть верхней мантии Земли, и хотя она представляет собой слой твердой породы, снизу в нее поступает так много тепла и давления, что она течет как жидкость.

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Когда расплавленная горячая порода выталкивается вверх из ядра Земли, она движется в противоположных направлениях по астеносфере, пока не остынет и не опустится обратно к ядру. Этот процесс называется конвекцией, и именно он приводит к тому, что огромные куски суши сдвигаются, разделяются или сталкиваются.

Ядро Земли Фото: Shutterstock

Тектоника плит объясняет, куда делся древний суперконтинент Пангея. Но движение тектонических плит все еще происходит. Плиты постоянно смещаются и Атлантический океан расширяется, а Тихий — сжимается. Примерно через 250 млн лет на Земле снова может остаться всего один континент.

Тектоника плит объясняет, куда делся древний суперконтинент Пангея Фото: Getty Images

Если на секунду представить, что все это движение остановилось, пожалуй, это будут похороны всего живого на планете.

Чтобы тектонические плиты перестали двигаться, мантия Земли должна стать слишком холодной для возникновения конвекции. Если это произойдет, то это означает, что внешнее ядро Земли, скорее всего, затвердело.

Обычно жидкое, внешнее ядро передает тепло между внутренним ядром и мантией. Но если этот процесс передачи тепла нарушается, Земля превращается либо в ледышку, либо в огненный шар.

С одной стороны, если тепло не может достичь мантии или земной коры, то вся планета может замерзнуть. Но с другой стороны, движение плит помогает нашей планете регулировать внутреннюю температуру, поскольку процесс конвекции охлаждает горячую расплавленную породу из ядра Земли. Не имея возможности остыть, внутреннее ядро может привести к возгоранию нашей планеты.

Независимо от того, будет ли это горячая или холодная планета, рельеф Земли станет гораздо менее интересным.

Рельеф Земли станет более плоским Фото: wikipedia

Сходящиеся плиты образуют впечатляющие горные цепи и ужасающие вулканы. Но без тектоники плит Земля просто перестанет создавать новые. Горы, которые мы имеем сейчас, сотрутся за несколько миллионов лет, превратившись в невысокие холмы. В итоге наша планета сгладится, и все больше суши окажется под водой.

С другой стороны, уменьшится количество стихийных бедствий. Без зон субдукции, где сходятся две плиты, землетрясения будут редкими и не очень мощными. Вулканы, по большей части, не будут работать, поскольку тектоническая активность обычно вызывает их извержение.

Но если вулканы не работают, то и магнитное поле Земли тоже. Наше магнитное поле питается конвекционными токами в железном внешнем ядре Земли. Но если этот процесс нарушается, мы теряем наше магнитное поле. А без магнитного поля Земля больше не будет защищена от смертоносного солнечного ветра. Солнце поглотит нашу атмосферу, всасывая воздух, которым мы дышим, и испаряя океаны. В этот момент жизнь на Земле станет невозможной.

Возможно, движение тектонических плит и создает проблемы на Земле, но отсутствие этого движения сделает нашу планету просто непригодной для жизни.