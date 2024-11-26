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Жінка зробила татуювання, яке мало зникнути, але залишилося на роки (відео)

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Фото: TikTok | Реймі розповіла про свій досвід у TikTok

Реймі Якофано вибрала татуювання з курчам на скейтборді, очікуючи, що воно зникне через 9-12 місяців. Однак через 25 місяців малюнок все ще добре помітний.

Мешканка Лос-Анджелеса (США) Реймі Якофано зважилася на татуювання, яке їй обіцяли як тимчасове. Через два роки малюнок все ще яскравий, а її історія стала вірусною в TikTok.

Американка обрала для татуювання незвичайний дизайн: курча на скейтборді. Її запевнили, що використане чорнило біорозкладне і татуювання зникне через 9-12 місяців. Однак через 25 місяців малюнок, як і раніше, помітний і мало чим змінився.

"Я хотіла зробити щось дурне і миле, щоб нагадати собі, що життя не варто сприймати серйозно", — розповіла вона.

Татуювання зробили в компанії Ephemeral Tattoo, яка спеціалізується на тимчасових малюнках. Згідно з інформацією на сайті бренду, такі татуювання повністю зникають протягом трьох років. При цьому 76% клієнтів можуть розраховувати на зникнення чорнила через два роки.

Однак у Реймі процес виявився повільнішим, ніж вона очікувала. Вона почала помічати проблеми через 9 місяців, коли татуювання майже не зблякло.

"Я зрозуміла, що залишуся зі своїм курчам набагато довше, ніж планувала", — поділилася вона.

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Татуювання зробили в компанії Ephemeral Tattoo
Фото: TikTok

Реймі розповіла про свій досвід у TikTok, де її історія викликала бурхливе обговорення. У дворічну річницю татуювання вона назвала його "найдурнішим" з тих, що коли-небудь робила. Деякі користувачі посміялися над ситуацією, інші критикували компанію за введення клієнтів в оману. Реймі, своєю чергою, сприйняла все з гумором.

"Весь сенс цього татуювання в тому, щоб не сприймати все занадто серйозно. Воно нагадує мені про це щодня", — зазначила вона.

Реймі припускає, що татуювання може повністю зникнути тільки через 5-10 років.

"Я не думаю, що коли-небудь зроблю ще одне помітне татуювання. Зараз воно здається мені занадто постійним, а я вважаю за краще приймати зміни в житті", — підсумувала вона.

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