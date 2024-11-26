Женщина сделала татуировку, которая должна была исчезнуть, но осталась на годы (видео)

Рэйми Якофано выбрала татуировку с цыпленком на скейтборде, ожидая, что она исчезнет через 9-12 месяцев. Однако спустя 25 месяцев рисунок все еще хорошо заметен.

Жительница Лос-Анджелеса (США) Рэйми Якофано решилась на татуировку, которую ей обещали как временную. Спустя два года рисунок все еще яркий, а ее история стала вирусной в TikTok.

Американка выбрала для татуировки необычный дизайн: цыпленка на скейтборде. Ее заверили, что использованные чернила биоразлагаемые и татуировка исчезнет через 9-12 месяцев. Однако спустя 25 месяцев рисунок по-прежнему заметен и мало чем изменился.

"Я хотела сделать что-то глупое и милое, чтобы напомнить себе, что жизнь не стоит воспринимать всерьез", — рассказала она.

Татуировку сделали в компании Ephemeral Tattoo, которая специализируется на временных рисунках. Согласно информации на сайте бренда, такие татуировки полностью исчезают в течение трех лет. При этом 76% клиентов могут рассчитывать на исчезновение чернил через два года.

Однако у Рэйми процесс оказался медленнее, чем она ожидала. Она начала замечать проблемы спустя 9 месяцев, когда татуировка почти не поблекла.

"Я поняла, что останусь со своим цыпленком гораздо дольше, чем планировала", — поделилась она.

Татуировку сделали в компании Ephemeral Tattoo Фото: TikTok

Рэйми рассказала о своем опыте в TikTok, где ее история вызвала бурное обсуждение. В двухлетнюю годовщину татуировки она назвала ее "самой глупой" из тех, что когда-либо делала. Некоторые пользователи посмеялись над ситуацией, другие критиковали компанию за введение клиентов в заблуждение. Рэйми, в свою очередь, восприняла все с юмором.

"Весь смысл этой татуировки в том, чтобы не воспринимать все слишком серьезно. Она напоминает мне об этом каждый день", — отметила она.

Рэйми предполагает, что татуировка может полностью исчезнуть только через 5-10 лет.

"Я не думаю, что когда-нибудь сделаю еще одну заметную татуировку. Сейчас она кажется мне слишком постоянной, а я предпочитаю принимать перемены в жизни", — подытожила она.

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