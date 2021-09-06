Ученые получили новый потрясающий снимок огромной галактики, окруженной нитями пыли

На снимке галактики Центавр А видна ее необычна форма — результат столкновения с другой галактикой.

Галактика Центавр A, которая находится на расстоянии более 12 миллионов световых лет от Земли в созвездии Центавр. Ее впервые обнаружили в 1826 году. Она является одной из наиболее изученных на южном небе, поскольку она очень яркая и относительно близко находится к Земле, сообщает space.com

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На снимке не смотря на свет ярких звезд, видны нити пыли, окутывающие центр галактики, где находится сверхмассивная черная дыра, масса которой в 55 миллионов раз превышает массу Солнца. Дыра выпускает струю вещества, которая действует как яркий источник радиосвета.

[ + – ] Галактика Центавр А Фото: space.com

Среди пыли видны красноватые водородные облака, в которых образуются новые звезды, и тусклые голубые звезды, очерчивающие углы пылевого облака. Странная форма галактики — результат давнего столкновения с другой галактикой, которая оставила после себя пыль, окутывающую Центавр А.

Изображение было сделано в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Центавр – это яркое созвездие на южном небе. Одно из крупнейших созвездий, которое было включено в список 48 созвездий, перечисленных астрономом 2-го века Птолемеем. Среди известных звезд — Альфа Центавра, ближайшая к Солнечной системе звездная система, ее соседка Бета Центавра, и V766 Центавра, одна из крупнейших звезд, которые были обнаружены астрономами. Созвездие также содержит Омега Центавра, самое яркое шаровое скопление, видимое с Земли, и самое большое из обнаруженных в Млечном Пути, которое возможно является остатком карликовой галактики.