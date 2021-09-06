Учені отримали новий приголомшливий знімок величезної галактики, оточеної нитками пилу

На знімку галактики Центавр А видно її незвичайну форму — результат зіткнення з іншою галактикою.

Галактика Центавр A знаходиться на відстані понад 12 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Центавр. Її вперше зафіксували в 1826 році. Вона є однією з найбільш вивчених на південному небі, оскільки вона дуже яскрава й відносно близько знаходиться до Землі, повідомляє space.com.

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На знімку незважаючи на світло яскравих зірок, видно нитки пилу, що огортає центр галактики, де знаходиться надмасивна чорна діра, маса якої в 55 мільйонів разів перевищує масу Сонця. Діра випускає струмінь речовини, яка діє як яскраве джерело радіосвітла.

[ + – ] Галактика Центавр А Фото: space.com

Серед пилу видно червонуваті водневі хмари, в яких утворюються нові зірки, і тьмяні блакитні зірки, що окреслюють кути пилової хмари. Дивна форма галактики — результат давнього зіткнення з іншою галактикою, яка залишила після себе пил, що огортає Центавр А.

Зображення було зроблене в Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо в Чилі.

Центавр — це яскраве сузір'я на південному небі. Одне з найбільших сузір'їв, яке було внесене до списку 48 сузір'їв, перерахованих астрономом 2-го століття Птолемеєм. Серед відомих зірок — Альфа Центавра, найближча до Сонячної системи зоряна система, її сусідка Бета Центавра, і V766 Центавра, одна з найбільших зірок, які були виявлені астрономами. Сузір'я також містить Омега Центавра, найяскравіше кульове скупчення, видиме із Землі, і найбільше з виявлених у Чумацькому Шляху, яке можливо є залишком карликової галактики.