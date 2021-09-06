Ученые рассказали, стоит ли увеличивать продолжительность жизни людей

Продолжительность жизни в богатых и бедных странах очень отличается, поэтому этично ли, чтобы больше людей жили дольше в более богатых государствах, где мы потребляем больше ресурсов — под вопросом.

В 2020 году американские и китайские ученые нашли способ увеличить продолжительность жизнь червей нематодов в 5 раз дольше обычного, регулируя их гены, пишет Science Focus.

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Нематоды являются одними из самых распространенных животных на Земле. Они встречаются в виде паразитов у животных и растений или в виде свободноживущих форм в почве, пресной воде, морской среде и даже в таких необычных местах, как уксус, пивной солод и заполненные водой трещины глубоко в земной коре.

Число разновидностей этих червей варьируется в пределах 20 000, но вероятно, их может быть и больше, поскольку лишь небольшая часть свободноживущих форм была идентифицирована.

Червей часто используют в исследованиях, связанных со старением, поскольку в процессе эволюции люди унаследовали от них некоторые генетические цепи.

Эксперты предполагают, что воздействие на некоторые из этих сохранившихся генов с помощью лекарств может помочь увеличить продолжительность жизни человека. Но поскольку черви живут всего несколько недель, проводить подобный эксперимент на людях — безрассудно.

Иными словами, мы не сможем дожить до 500 лет. Но не стоит сильно растравится. Мы уже живем намного дольше, чем люди Средневековья и наши предки охотники-собиратели. Но должны ли мы, однако, перестать рассматривать жизнь как нечто, что приходит к своему естественному завершению в 73 года (нынешняя средняя продолжительность жизни) и посвятить больше времени "лечению" старости?

Одним из аргументов против значительного продления человеческой жизни является то, что это приведет к перенаселению. Огромное количество людей требуют больше ресурсов, которые создают больше отходов, выбросов углерода и загрязнения на планете в целом.

Однако когда люди начинают жить дольше, обычно этого не происходит. Напротив, уровень рождаемости, как правило, снижается, поскольку люди заводят меньше детей и рожают их в более позднем возрасте. Подобная ситуация происходит уже несколько десятилетий по мере улучшения здравоохранения.

Таким образом, хотя население мира увеличивается, оно не растет так быстро, как раньше, и во многих более богатых странах, например, в Европе, население стабилизируется или вообще сокращается, поскольку уровень рождаемости (среднее число детей у каждой женщины) опускается ниже двух.

В стране долгожителей Японии, на сегодняшний день продолжительность жизни составляет 84 года, а коэффициент рождаемости близок к единице. Поэтому, если бы у людей было меньше детей, возможно, мы все могли бы жить немного дольше, может быть, столько же, сколько люди в Японии

На самом деле, некоторые из сегодняшних четырехлетних детей уже могут рассчитывать на гораздо лучшие условия жизни. Так, к примеру, в Великобритании, по прогнозам ученых, около трети людей доживут до 100-летия благодаря тенденции к увеличению продолжительности жизни.

Однако желательны ли эти дополнительные годы — другой вопрос, поскольку нет никаких указаний на то, что они будут здоровыми. Исследования в странах, где продолжительность жизни увеличилась, показали неоднозначные результаты.

В то же время, разрыв между продолжительностью жизни в богатых и бедных странах заставляет предположить, что лекарства и технологии, продлевающие жизнь, будут дольше добираться до менее развитых государств. Сегодня в некоторых африканских странах люди умирают в среднем на два-три десятилетия раньше японцев.

Итак, учитывая уже существующее неравенство этично ли, чтобы больше людей жили дольше в более богатых странах, где люди потребляют больше ресурсов?

Если мы хотим быть справедливыми, первой целью ученых должно быть увеличение продолжительности жизни в Африке и других менее развитых частях мира, а также обеспечение того, чтобы жизнь была не только длинной, но и здоровой.