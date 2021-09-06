Учені розповіли, чи варто збільшувати тривалість життя людей

Тривалість життя в багатих і бідних країнах дуже відрізняється, тому етично, щоб більше людей жили довше в багатших державах, де ми споживаємо більше ресурсів — під питанням.

У 2020 році американські та китайські вчені знайшли спосіб збільшити тривалість життя черв'яків нематодів у 5 разів довше звичайного, регулюючи їхні гени, пише Science Focus.

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Нематоди є одними з найпоширеніших тварин на Землі. Вони зустрічаються у вигляді паразитів у тварин і рослин або у вигляді вільноживучих форм у ґрунті, прісній воді, морському середовищі та навіть у таких незвичайних місцях, як оцет, пивний солод і заповнені водою тріщини глибоко в земній корі.

Кількість різновидів цих черв'яків варіюється в межах 20 000, але ймовірно, їх може бути і більше, оскільки лише невелика частина вільноживучих форм була ідентифікована.

Черв'яків часто використовують у дослідженнях, пов'язаних зі старінням, оскільки в процесі еволюції люди успадкували від них деякі генетичні ланцюги.

Експерти припускають, що вплив на деякі з цих збережених генів за допомогою ліків може допомогти збільшити тривалість життя людини. Але оскільки черв'яки живуть всього кілька тижнів, проводити подібний експеримент на людях — нерозважливо.

Іншими словами, ми не зможемо дожити до 500 років. Але не варто сильно засмучуватися. Ми вже живемо набагато довше, ніж люди Середньовіччя та наші предки мисливці-збирачі. Але чи повинні ми, однак, перестати розглядати життя як щось, що приходить до свого природного завершення в 73 роки (нинішня середня тривалість життя) і присвятити більше часу "лікуванню" старості?

Одним з аргументів проти значного продовження людського життя є те, що це призведе до перенаселення. Величезна кількість людей вимагають більше ресурсів, які створюють більше відходів, викидів вуглецю і забруднення на планеті в цілому.

Однак коли люди починають жити довше, зазвичай цього не відбувається. Навпаки, рівень народжуваності, як правило, знижується, оскільки люди заводять менше дітей і народжують їх у більш пізньому віці. Подібна ситуація відбувається вже кілька десятиліть у міру поліпшення охорони здоров'я.

Так, хоча населення світу збільшується, воно не росте так швидко, як раніше, і в багатьох багатших країнах, наприклад, у Європі, населення стабілізується або взагалі скорочується, оскільки рівень народжуваності (середня кількість дітей у кожної жінки) опускається нижче двох.

У країні довгожителів Японії, на сьогоднішній день тривалість життя становить 84 роки, а коефіцієнт народжуваності близький до одиниці. Тому, якби в людей було менше дітей, можливо, ми всі могли б жити трохи довше, можливо, стільки ж, скільки люди в Японії

Насправді, деякі із сьогоднішніх чотирирічних дітей уже можуть розраховувати на набагато кращі умови життя. Так, наприклад, у Великобританії, за прогнозами вчених, майже третина людей доживуть до 100-річчя завдяки тенденції до збільшення тривалості життя.

Однак чи бажані ці додаткові роки — інше питання, оскільки немає ніяких вказівок на те, що вони будуть здоровими. Дослідження в країнах, де тривалість життя збільшилася, показали неоднозначні результати.

У той же час, розрив між тривалістю життя в багатих і бідних країнах змушує припустити, що ліки і технології, які подовжують життя, будуть довше добиратися до менш розвинених держав. Сьогодні в деяких африканських країнах люди вмирають здебільшого на два-три десятиліття раніше, ніж японці.

Отже, з огляду на вже наявну нерівність чи етично, щоб більше людей жили довше в багатших країнах, де люди споживають більше ресурсів?

Якщо ми хочемо бути справедливими, першою метою вчених має бути збільшення тривалості життя в Африці та інших менш розвинених частинах світу, а також забезпечення того, щоб життя було не тільки довгим, але й здоровим.