Як отримати "запасні" 11 років життя: вчені розповіли, що для цього потрібно

Дослідники з'ясували, що проста щоденна звичка може суттєво збільшувати тривалість людського життя.

Нове дослідження показало, що якби найменш активні люди підтягнулися до рівня найактивніших, вони могли б збільшити тривалість свого життя на 11 додаткових років, пише SciTechDaily.

Уже давно відомо, що низький рівень фізичної активності може призвести до хвороб серця, інсультів, а також загалом підвищує рівень передчасної смерті. Але конкретний вплив фізичної активності в групах, старших за 40 років, так і не було вивчено детально.

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Для того, щоб виправити ситуацію, вчені розробили прогностичну модель, яка оцінила, як різні рівні фізичної активності можуть впливати на тривалість життя.

Дослідження базувалося на даних, які були зібрані трекерами активності в Національному обстеженні здоров'я і харчування 2003-2006 років для людей, старших за 40 років. Також учені звернулися до даних перепису населення США 2019 року та записів про смерть 2017 року з Національного центру статистики охорони здоров'я.

Учені з'ясували, що найактивніші 25% американців, старших за 40 років, витрачали 150 хвилин на звичайну ходьбу зі швидкістю 4,8 км/год щодня.

Результати прогнозування показали, що якби всі люди, старші за 40 років у США, підтягнулися до такого рівня активність щодня, то їхня середня тривалість життя збільшилася б майже на 5 років. Таким чином очікувана тривалість життя зросла б із 78,6 до 84 років.

У разі, якби найменш активна група людей підтягнулася б до рівня найактивніших 25%, то це збільшило б їхню тривалість життя майже на 11 років.

Зазначається, що найбільша надбавка до тривалості життя за кожну годину ходьби спостерігалася серед найменш активних. У цьому випадку, кожна додаткова година ходьби додавала 376 хвилин до очікуваної тривалості життя, а це дорівнює приблизно 6 годинам.

Приріст тривалості життя знижувався в міру зростання фізичної активності, і в середньому кожна додаткова година ходьби могла додати 169 хвилин (2 години і 49 хвилин) до очікуваної тривалості життя.

Нагадаємо, зростання тривалості життя офіційно закінчено. Нове дослідження показує, що зростання тривалості життя сповільнюється по всій земній кулі.