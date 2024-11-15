Как получить "запасных" 11 лет жизни: ученые рассказали, что для этого нужно

Исследователи выяснили, что простая ежедневная привычка может существенно увеличивать продолжительность человеческой жизни.

Новое исследование показало, что если бы наименее активные люди подтянулись к уровню самых активных, они могли бы увеличить продолжительность своей жизни на 11 дополнительных лет, пишет SciTechDaily.

Уже давно известно, что низкий уровень физической активности может привести к болезням сердца, инсультам, а также в целом, повышает уровень преждевременной смерти. Но конкретное влияние физической активности в группах старше 40 лет так и не было изучено подробно.

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Для того, чтобы исправить ситуацию, ученые разработали прогностическую модель, которая оценила, как разные уровни физической активности могут влиять на продолжительность жизни.

Исследование базировалось на данных, которые были собраны трекерами активности в Национальном обследовании здоровья и питания 2003–2006 годов для людей старше 40 лет. Также ученые обратились к данным переписи населения США 2019 года и записями о смерти 2017 года из Национального центра статистики здравоохранения.

Ученые выяснили, что наиболее активные 25% американцев старше 40 лет тратили 150 минут на обычную ходьбу со скоростью 4,8 км/ч ежедневно.

Результаты прогнозирования показали, что если все люди старше 40 лет в США подтянулись до такого уровня активность каждый день, то их средняя продолжительность жизни увеличилась бы почти на 5 лет. Таким образом ожидаемая продолжительность жизни выросла бы с 78,6 до 84 лет.

В случае, если бы наименее активная группа людей подтянулась бы до уровня самых активных 25%, то это увеличило бы их продолжительность жизни почти на 11 лет.

Отмечается, что наибольшая прибавка к продолжительности жизни за каждый час ходьбы наблюдалась среди наименее активных. В этом случае, каждый дополнительный час ходьбы добавлял 376 минут к ожидаемой продолжительности жизни, а это равняется примерно 6 часам.

Прирост продолжительности жизни снижался по мере роста физической активности, и в среднем каждый дополнительный час ходьбы мог добавить 169 минут (2 часа и 49 минут) к ожидаемой продолжительности жизни.

Напомним, рост продолжительности жизни официально окончен. Новое исследование показывает, что рост продолжительности жизни замедляется по всему земному шару.