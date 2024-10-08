Рост продолжительности жизни официально окончен: скольким людям удастся дожить до 100 лет

Новое исследование показывает, что рост продолжительности жизни замедляется по всему земному шару.

Related video

Столетиями люди по всеми миру пытаются разгадать секрет вечной жизни или, хотя бы, найти способ замедлить старение. Множество перспективных ученых приближают нас к этому моменту, но кому на самом деле из людей на Земле удастся дожить до 100 лет и как много их будет? Новое исследование проливает свет на этот вопрос, пишет Daily Mail.

Множество людей на планете, вероятно, хотели бы дожить до 100 лет, но шансы на это все еще очень малы, поскольку рост продолжительности жизни замедляется по всей Земле — по крайней мере на это указывают результаты нового исследования.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи обнаружили, что человечество, вероятно приближается к пределу своего долголетия, несмотря на огромные скачки в продолжительности жизни в течение 10 и первой половины 20 века. Во многом эти скачки стали возможными благодаря развитию медицины.

Некоторые прогнозы 1990-х годов даже предполагали, что большинство детей, родившихся сегодня, вероятно, доживут до своего столетия. Однако новый анализ опровергает эти прогнозы. Данные указывают на то, что большинство детей, родившихся в последние годы, по-прежнему имеют лишь 5,3% шансов отпраздновать свой 100-й день рождения, если они девочки, и лишь 1,8% шансов, если они мальчики.

В ходе исследования группа ученых из Иллинойсского университета в Чикаго изучила данные о смертности из регионов по всему миру. Они обнаружили, что средняя продолжительность жизни в мире выросла с 48 лет в 1900 году до 67 лет в 1950 году, а затем до 76 лет в начале тысячелетия. Однако к 2021 году средняя продолжительность жизни в мире выросла лишь до 77 лет.

Ученые отмечают, что если бы рост средней продолжительности жизни продолжался такими же темпами, как и прежде, она, вероятно, должна была бы составлять около 83 лет. Увы, анализ новых данных показывает, что ребенок, рожденный в 2022 году, может рассчитывать прожить до 78,9 лет, если он мальчик, и до 82,8 лет, если она девочка. Все это указывает на явное замедление роста продолжительности жизни.

Анализ новых данных также показал, что у жителей Гонконга больше всего шансов отпраздновать свое столетие — среди детей, родившихся в 2019 году, 12,8% женщин и 4,4% мужчин достигнут этого рубежа. Более того, новые данные указывают на то, что сегодня нет никаких доказательств тог, что "радикальное продление жизни" произошло или произойдет в этом столетии. Ученые также считают, что люди, возможно, достигли своего предела, а потому нам бы следовало сосредоточиться на увеличении количества лет, проведенных в добром здравии.

По словам ведущего автора исследования, профессора Стюарта Ольшанского, большинство людей в пожилом возрасте сегодня живут по времени, которое "было создано медициной". Увы, эти "медицинские пластыри" сокращают продолжительность жизни — это означает, что период увеличения продолжительности жизни официально закончился.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявили, что люди могут преодолеть старение уже в 2030-х годах.