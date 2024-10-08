Зростання тривалості життя офіційно закінчено: скільком людям вдасться дожити до 100 років

Нове дослідження показує, що зростання тривалості життя сповільнюється по всій земній кулі.

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Століттями люди по всьому світу намагаються розгадати секрет вічного життя або хоча б знайти спосіб уповільнити старіння. Безліч перспективних учених наближають нас до цього моменту, але кому насправді з людей на Землі вдасться дожити до 100 років і як багато їх буде? Нове дослідження проливає світло на це питання, пише Daily Mail.

Безліч людей на планеті, ймовірно, хотіли б дожити до 100 років, але шанси на це все ще дуже малі, оскільки зростання тривалості життя сповільнюється по всій Землі — принаймні на це вказують результати нового дослідження.

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Дослідники виявили, що людство, ймовірно, наближається до межі свого довголіття, попри величезні стрибки в тривалості життя протягом 10 і першої половини 20 століття. Багато в чому ці стрибки стали можливими завдяки розвитку медицини.

Деякі прогнози 1990-х років навіть припускали, що більшість дітей, народжених сьогодні, ймовірно, доживуть до свого століття. Однак новий аналіз спростовує ці прогнози. Дані вказують на те, що більшість дітей, народжених в останні роки, як і раніше, мають лише 5,3% шансів відсвяткувати свій 100-й день народження, якщо вони дівчатка, і лише 1,8% шансів, якщо вони хлопчики.

Під час дослідження група вчених з Іллінойського університету в Чикаго вивчила дані про смертність із регіонів по всьому світу. Вони виявили, що середня тривалість життя у світі зросла з 48 років у 1900 році до 67 років у 1950 році, а потім до 76 років на початку тисячоліття. Однак до 2021 року середня тривалість життя у світі зросла лише до 77 років.

Учені зазначають, що якби зростання середньої тривалості життя тривало такими ж темпами, як і раніше, вона, ймовірно, мала б становити близько 83 років. На жаль, аналіз нових даних показує, що дитина, народжена 2022 року, може розраховувати прожити до 78,9 року, якщо вона хлопчик, і до 82,8 року, якщо вона дівчинка. Усе це вказує на явне уповільнення зростання тривалості життя.

Аналіз нових даних також показав, що жителі Гонконгу мають найбільше шансів відсвяткувати своє сторіччя — серед дітей, народжених 2019 року, 12,8% жінок і 4,4% чоловіків досягнуть цього рубежу. Ба більше, нові дані вказують на те, що сьогодні немає жодних доказів того, що "радикальне подовження життя" відбулося або відбудеться в цьому столітті. Вчені також вважають, що люди, можливо, досягли своєї межі, а тому нам би варто було зосередитися на збільшенні кількості років, проведених у доброму здоров'ї.

За словами провідного автора дослідження, професора Стюарта Ольшанського, більшість людей у літньому віці сьогодні живуть за часом, який "було створено медициною". На жаль, ці "медичні пластирі" скорочують тривалість життя — це означає, що період збільшення тривалості життя офіційно закінчився.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявили, що люди можуть подолати старіння вже у 2030-х роках.