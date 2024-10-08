Зростання тривалості життя офіційно закінчено: скільком людям вдасться дожити до 100 років
Нове дослідження показує, що зростання тривалості життя сповільнюється по всій земній кулі.
Століттями люди по всьому світу намагаються розгадати секрет вічного життя або хоча б знайти спосіб уповільнити старіння. Безліч перспективних учених наближають нас до цього моменту, але кому насправді з людей на Землі вдасться дожити до 100 років і як багато їх буде? Нове дослідження проливає світло на це питання, пише Daily Mail.
Безліч людей на планеті, ймовірно, хотіли б дожити до 100 років, але шанси на це все ще дуже малі, оскільки зростання тривалості життя сповільнюється по всій Землі — принаймні на це вказують результати нового дослідження.
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Дослідники виявили, що людство, ймовірно, наближається до межі свого довголіття, попри величезні стрибки в тривалості життя протягом 10 і першої половини 20 століття. Багато в чому ці стрибки стали можливими завдяки розвитку медицини.
Деякі прогнози 1990-х років навіть припускали, що більшість дітей, народжених сьогодні, ймовірно, доживуть до свого століття. Однак новий аналіз спростовує ці прогнози. Дані вказують на те, що більшість дітей, народжених в останні роки, як і раніше, мають лише 5,3% шансів відсвяткувати свій 100-й день народження, якщо вони дівчатка, і лише 1,8% шансів, якщо вони хлопчики.
Під час дослідження група вчених з Іллінойського університету в Чикаго вивчила дані про смертність із регіонів по всьому світу. Вони виявили, що середня тривалість життя у світі зросла з 48 років у 1900 році до 67 років у 1950 році, а потім до 76 років на початку тисячоліття. Однак до 2021 року середня тривалість життя у світі зросла лише до 77 років.
Учені зазначають, що якби зростання середньої тривалості життя тривало такими ж темпами, як і раніше, вона, ймовірно, мала б становити близько 83 років. На жаль, аналіз нових даних показує, що дитина, народжена 2022 року, може розраховувати прожити до 78,9 року, якщо вона хлопчик, і до 82,8 року, якщо вона дівчинка. Усе це вказує на явне уповільнення зростання тривалості життя.
Аналіз нових даних також показав, що жителі Гонконгу мають найбільше шансів відсвяткувати своє сторіччя — серед дітей, народжених 2019 року, 12,8% жінок і 4,4% чоловіків досягнуть цього рубежу. Ба більше, нові дані вказують на те, що сьогодні немає жодних доказів того, що "радикальне подовження життя" відбулося або відбудеться в цьому столітті. Вчені також вважають, що люди, можливо, досягли своєї межі, а тому нам би варто було зосередитися на збільшенні кількості років, проведених у доброму здоров'ї.
За словами провідного автора дослідження, професора Стюарта Ольшанського, більшість людей у літньому віці сьогодні живуть за часом, який "було створено медициною". На жаль, ці "медичні пластирі" скорочують тривалість життя — це означає, що період збільшення тривалості життя офіційно закінчився.
Раніше Фокус писав про те, що вчені заявили, що люди можуть подолати старіння вже у 2030-х роках.