Тигровые акулы умеют дружить, но их отношения разрушают туристы, – ученые

Новое исследование опровергло утверждение о том, что тигровые акулы являются одиночками.

Ученые выяснили, что тигровые акулы совсем не одиночки, как считалось ранее. Подводные хищники предпочитают формировать социальные группы, но их дружбу разрушает вмешательство человека, пишет Daily Mail.

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Новое исследование показало, что несмотря на любовь тигровых акул к охоте в полном одиночестве, они также предпочитают собираться с социальные группы в свободное от "работы" время.

Но люди разрывают эти социальные сети, когда кормят акул во время дайвинг-туризма, говорят ученые из Зоологического общества Лондона (ZSL). Исследователи наблюдали за поведением акул в Tiger Beach (Пляж тигровых акул), место у побережья Багамских островов. Как известно, в этом районе собирается большое количество тигровых акул.

Также Tiger Beach пользуется популярностью у туристов, которые ныряют, чтобы посмотреть на акул и покормить их. Защитники природы опасаются, что такая практика может изменить естественное охотничье поведение хищников.

Дело в том, что в последнее время поведение акул стало менее социальным и более непредсказуемым, когда местные компании начали отправлять туристов с наживкой. К счастью, акулы относятся к угощеньям не слишком ревностно, поэтому есть надежда, что изменения в их поведении будут кратковременными.

"Тигровые акулы проводят месяцы в открытом океане, когда охотятся за добычей. Но в районе Tiger Beach они собираются в социальные группы", – говорит автор статьи, морской эколог из Университета Майами Нил Хаммершлаг.

В районе Tiger Beach собирается большое количество самок тигровых акул, особенно в зимние месяцы. Примерно каждая из самой обычно беременна.

"Мы смогли впервые наблюдать не только социальное поведение акул, которые считались одиночками, но и увидеть влияние человека на взаимодействие хищников", – отмечает другой автор исследования Дэвид Джейкоби из Ланкастерского университета.

Ученые полагают, что пока частота погружений туристов будет оставаться на прежнем уровне, тигровые акулы смогут сохранить свое естественное поведение между кормлениями и не попадут в зависимость.

Тигровые акулы могут вырастать до 5,5 м в длину и весить до 900 кг, что делает их одним из самых крупных видов акул. Тигровыми они были названы благодаря характерным полосам на телах.

Также известно, что тигровые акулы не слишком разборчивы в еде, они едят других акул, рыбу, морских птиц, дельфинов, морских черепах, скатов и ракообразных. Иногда в их желудках находят даже металлические предметы и пластмассы.

Самки тигровой акулы имеют вынашивают от 10 до 82 эмбрионов и рожают в среднем от 30 до 35 детенышей в помете.