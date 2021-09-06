Тигрові акули вміють дружити, але їхні стосунки руйнують туристи, — вчені

Нове дослідження спростувало твердження про те, що тигрові акули є одинаками.

Вчені з'ясували, що тигрові акули зовсім не одинаки, як вважалося раніше. Підводні хижаки воліють формувати соціальні групи, але їхню дружбу руйнує втручання людини, пише Daily Mail.

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Нове дослідження показало, що, незважаючи на любов тигрових акул до полювання в повній самоті, вони також вважають за краще збиратися в соціальні групи у вільний від "роботи" час.

Але люди розривають ці соціальні мережі, коли годують акул під час дайвінг-туризму, кажуть вчені з Зоологічного суспільства Лондона (ZSL). Дослідники спостерігали за поведінкою акул у Tiger Beach (Пляж тигрових акул), місце біля узбережжя Багамських островів. Як відомо, в цьому районі збирається велика кількість тигрових акул.

Також Tiger Beach користується популярністю у туристів, які пірнають, щоб подивитися на акул і погодувати їх. Захисники природи побоюються, що така практика може змінити природну мисливську поведінку хижаків.

Справа в тому, що останнім часом поведінка акул стала менш соціальною і більш непередбачуваною, коли місцеві компанії почали відправляти туристів з наживкою. На щастя, акули ставляться до частування не надто ревно, тому є надія, що зміни в їхній поведінці будуть короткочасними.

"Тигрові акули проводять місяці у відкритому океані, коли полюють за здобиччю. Але в районі Tiger Beach вони збираються в соціальні групи", — говорить автор статті, морський еколог із Університету Маямі Ніл Хаммершлаг.

В районі Tiger Beach збирається велика кількість самок тигрових акул, особливо в зимові місяці. Приблизно кожна з самок зазвичай вагітна.

"Ми змогли вперше спостерігати не тільки соціальну поведінку акул, які вважалися одинаками, а й побачити вплив людини на взаємодію хижаків", — зазначає інший автор дослідження Девід Джейкобі з Ланкастерського університету.

Вчені вважають, що поки частота занурень туристів залишатиметься на колишньому рівні, тигрові акули зможуть зберегти свою природну поведінку між годуваннями і не потраплять у залежність.

Тигрові акули можуть виростати до 5,5 м в довжину і важити до 900 кг, що робить їх одним із найбільших видів акул. Тигровими вони були названі завдяки характерним смугам на тілах.

Також відомо, що тигрові акули не дуже розбірливі в їжі, вони їдять інших акул, рибу, морських птахів, дельфінів, морських черепах, скатів і ракоподібних. Іноді в їхніх шлунках знаходять навіть металеві предмети і пластмаси.

Самки тигрової акули виношують від 10 до 82 ембріонів і народжують у середньому від 30 до 35 дитинчат.