Тигрові акули вміють дружити, але їхні стосунки руйнують туристи, — вчені
Нове дослідження спростувало твердження про те, що тигрові акули є одинаками.
Вчені з'ясували, що тигрові акули зовсім не одинаки, як вважалося раніше. Підводні хижаки воліють формувати соціальні групи, але їхню дружбу руйнує втручання людини, пише Daily Mail.
Нове дослідження показало, що, незважаючи на любов тигрових акул до полювання в повній самоті, вони також вважають за краще збиратися в соціальні групи у вільний від "роботи" час.
Але люди розривають ці соціальні мережі, коли годують акул під час дайвінг-туризму, кажуть вчені з Зоологічного суспільства Лондона (ZSL). Дослідники спостерігали за поведінкою акул у Tiger Beach (Пляж тигрових акул), місце біля узбережжя Багамських островів. Як відомо, в цьому районі збирається велика кількість тигрових акул.
Також Tiger Beach користується популярністю у туристів, які пірнають, щоб подивитися на акул і погодувати їх. Захисники природи побоюються, що така практика може змінити природну мисливську поведінку хижаків.
Справа в тому, що останнім часом поведінка акул стала менш соціальною і більш непередбачуваною, коли місцеві компанії почали відправляти туристів з наживкою. На щастя, акули ставляться до частування не надто ревно, тому є надія, що зміни в їхній поведінці будуть короткочасними.
"Тигрові акули проводять місяці у відкритому океані, коли полюють за здобиччю. Але в районі Tiger Beach вони збираються в соціальні групи", — говорить автор статті, морський еколог із Університету Маямі Ніл Хаммершлаг.
В районі Tiger Beach збирається велика кількість самок тигрових акул, особливо в зимові місяці. Приблизно кожна з самок зазвичай вагітна.
"Ми змогли вперше спостерігати не тільки соціальну поведінку акул, які вважалися одинаками, а й побачити вплив людини на взаємодію хижаків", — зазначає інший автор дослідження Девід Джейкобі з Ланкастерського університету.
Вчені вважають, що поки частота занурень туристів залишатиметься на колишньому рівні, тигрові акули зможуть зберегти свою природну поведінку між годуваннями і не потраплять у залежність.
Тигрові акули можуть виростати до 5,5 м в довжину і важити до 900 кг, що робить їх одним із найбільших видів акул. Тигровими вони були названі завдяки характерним смугам на тілах.
Також відомо, що тигрові акули не дуже розбірливі в їжі, вони їдять інших акул, рибу, морських птахів, дельфінів, морських черепах, скатів і ракоподібних. Іноді в їхніх шлунках знаходять навіть металеві предмети і пластмаси.
Самки тигрової акули виношують від 10 до 82 ембріонів і народжують у середньому від 30 до 35 дитинчат.