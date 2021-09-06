Вычислили по ботинкам. Ученые узнали рост великого итальянского художника Микеланджело (фото)

По современным меркам, один из величайших мастеров эпохи Ренессанса не отличался внушительными параметрами.

Легендарный итальянский художник, скульптор, архитектор и мыслитель эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти оставил после себя несколько пар ботинок, которые ученые изучили в своем недавном исследовании, пишет Live Science.

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Великий творец создал три произведения, которые считаются одними из величайших произведений искусства в истории: скульптуру Ватиканская Пьета и Давид, роспись потолка Сикстинской капеллы и фреску Страшный суд.

Как и многие мастера эпохи Возрождения, Микеланджело был художником, который работал с различными видами искусства. Хотя он считал себя в первую очередь скульптором, он создал несколько величайших фресковых росписей и архитектурных произведений, которые когда-либо видел мир.

[ + – ] Портрет Микеланджело.

Микеланджело яростно защищал эскизы, которые он делал, готовясь к своим работам. Он был сильно параноиком, опасаясь, что другие попытаются списать его работы, и поэтому внимательно следил за тем, куда попадают его наброски.

Эксперты впервые оценили физические параметры художника на основе измерений личных предметов, таких как обувь, и обнаружили, что рост Микеланджело не превышал 1,6 м.

"Хотя по сегодняшним меркам это относительно небольшой рост для взрослого европейского мужчины, во времена жизни Микеланджело (с 1475 по 1564 год) такой рост не был бы чем-то необычным", — рассказали ученые из Forensic Anthropology, Paleopathology and Bioarchaeology Research Center (FAPAB).

Исследователи FAPAB палеопатолог Франческо Галасси и судебный антрополог Елена Варотто измерили обувь, а затем вычислили размеры и высоту стопы владельца. Их результаты совпали с описанием Микеланджело художником и писателем 16 века Джорджо Вазари.

[ + – ] Ватиканская Пьета.

Вазари писал, что Микеланджело был широким в плечах, однако остальная часть его тела была стройной, а его рост — средний. Вся обувь была одинакового размера, что позволяет предположить, что обе пары носил один и тот же человек.

Тем не менее несмотря на то, что данную обувь уже давно приписывают Микеланджело, вполне возможно, что она принадлежала другому человеку из семьи творца или одному из потомков Микеланджело.

Поскольку останки Микеланджело никогда не эксгумировались и не анализировались, ученым трудно с уверенностью сказать о состоянии художника перед смертью. Он умер в возрасте 88 лет.

Однако исследования, подобные этому, могут помочь восполнить некоторые подробности о физических данных скульптора к концу его жизни.