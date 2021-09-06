Вирахували по черевиках. Вчені дізналися ріст великого італійського художника Мікеланджело (фото)

За сучасними мірками, один із найбільших майстрів епохи Ренесансу не відрізнявся значними параметрами.

Легендарний італійський художник, скульптор, архітектор і мислитель епохи Відродження Мікеланджело Буонарроті залишив після себе кілька пар черевиків, які вчені вивчили в своєму недавньому дослідженні, пише Live Science.

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Великий майстер створив три роботи, які вважаються одними з найбільших творів мистецтва в історії: скульптури "Ватиканська П'єта" і "Давид", розпис стелі Сікстинської капели і фреску "Страшний суд".

Як і багато майстрів епохи Відродження, Мікеланджело був художником, який працював із різними видами мистецтва. Хоча він вважав себе в першу чергу скульптором, він створив кілька найбільших фрескових розписів і архітектурних творів, які коли-небудь бачив світ.

[ + – ] Портрет Мікеланджело.

Мікеланджело люто захищав ескізи, які він робив, готуючись до своїх робіт. Він був сильним параноїком, побоюючись, що інші спробують списати його роботи, і тому уважно стежив за тим, куди потрапляли його начерки.

Експерти вперше оцінили фізичні параметри художника на основі вимірів особистих предметів, таких як взуття, і виявили, що ріст Мікеланджело не перевищував 1,6 м.

"Хоча за сьогоднішніми мірками це відносно невеликий ріст для дорослого європейського чоловіка, за часів життя Мікеланджело (з 1475 по 1564 рік) такий ріст не був би чимось незвичайним", — розповіли вчені з Forensic Anthropology, Paleopathology and Bioarchaeology Research Center (FAPAB).

Дослідники FAPAB палеопатології Франческо Галассі і судова антропологиня Єлена Варотто виміряли взуття, а потім вирахували розміри і висоту стопи власника. Їхні результати збіглися з описом Мікеланджело художником і письменником 16 століття Джорджо Вазарі.

[ + – ] Ватиканська П'єта.

Вазарі писав, що Мікеланджело був широким у плечах, однак інша частина його тіла була стрункою, а його зріст — середній. Все взуття було однакового розміру, що дозволяє припустити, що обидві пари носила одна й та ж людина.

Проте, не дивлячись на те, що це взуття вже давно приписують Мікеланджело, цілком можливо, що воно належало іншій людині з сім'ї творця або одному з нащадків Мікеланджело.

Оскільки рештки Мікеланджело ніколи не були ексгумовані і не аналізувалися, вченим важко з упевненістю сказати про стан художника перед смертю. Він помер у віці 88 років.

Однак дослідження, подібні до цього, можуть допомогти заповнити деякі подробиці про фізичні дані скульптора під кінець його життя.