Сотни медицинских изданий объединились, чтобы опубликовать экстренное предупреждение для человечества

Глобальное потепление настолько сильно влияет на здоровье людей, что нельзя откладывать чрезвычайные меры по борьбе с этой проблемой.

Более 220 мировых изданий в преддверии Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года, известной как COP26, написали о пагубном влиянии повышения температуры на здоровье людей, сообщает Sciencealert

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С доиндустриальной эпохи температура воздуха на планете повысилась примерно на 1,1 градуса по Цельсию.

"За последние 20 лет смертность от жары среди людей старше 65 лет увеличилась более чем на 50%", — говорится статье, размещенной в мировых медицинских изданиях.

В статье говорится, что повышение температуры привело к увеличению случаев обезвоживания и ухудшения работы почек, кожных заболеваний, тропических инфекций, осложнениям течения беременности, проявлений аллергии, а также сердечно-сосудистых заболеваний и болезней легких. И самое главное увеличилась смертность.

Также изменения климата повлияли на производство сельскохозяйственной продукции, из-за чего в более бедных странах увеличились случаи голода и недоедания. Ученые предупреждают, что это только начало.

По данным экспертов ООН, если ничего не поменять, то к 2030 году глобальное потепление может повысится на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Вместе с продолжающейся потерей биоразнообразия на планете, это приведет к катастрофическим последствиям для здоровья людей, говорится в статье. По словам ученых нельзя ждать окончания пандемии COVID-19, чтобы начать принимать необходимые меры по борьбе с глобальным потеплением.

Пандемия закончится, а вакцины от климатического кризиса нет

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, риски для человека, связанные с изменением климата, могут превзойти риски, связанные с любым отдельным заболеванием.

"Пандемия COVID-19 закончится, но вакцины от климатического кризиса нет. Каждое действие, предпринимаемое для ограничения выбросов в атмосферу, приближает нас к более здоровому и безопасному будущему", — говорит глава ВОЗ.

В статье отмечается, что правительства стран мира выделяют огромные деньги на борьбу с пандемией и ученые призывают мировые правительства сделать то же самое в борьбе с климатическим кризисом.

Одно только улучшение качества воздуха принесет столько пользы здоровью людей, что легко компенсирует все затраты на снижение количества выбросов, говорят ученые.

Когда температура воздуха поднимается выше допустимого уровня, это очень сильно влияет на здоровье человека.

По мере увеличения температуры или теплового воздействия у людей:

Повышается раздражительность;

Теряется концентрация и способность нормально мыслить;

Теряется способность выполнять умственную или тяжелую работу;

Сердце начинает работать быстрее и может возникнуть риск появления сердечно-сосудистых заболеваний;

Появляются проблемы с дыхательной системой.

Эксперты ООН заявляют, что концентрация CO2 в атмосфере выше, чем когда-либо за последние 2 миллиона лет, а концентрации метана и оксида азота выше чем когда-либо за последние 800 000 лет. Также уровень моря за последние 100 лет повысился быстрее, чем за последние 3000 лет.

Ученые предупреждают, что в 21 веке температура может превысить уровень в 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, если в ближайшие десятилетия не произойдет быстрого сокращения выбросов CO2 и других парниковых газов.