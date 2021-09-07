Сотні медичних видань об'єдналися, щоб опублікувати екстрене попередження для людства

Глобальне потепління настільки сильно впливає на здоров'я людей, що не можна відкладати надзвичайні заходи з боротьби з цією проблемою.

Понад 220 світових видань напередодні Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату 2021 року відомої як COP26, написали про згубний вплив підвищення температури на здоров'я людей, повідомляє Sciencealert.

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З доіндустріальної епохи температура повітря на планеті підвищилася приблизно на 1,1 градуси за Цельсієм.

"За останні 20 років смертність від спеки серед людей старше 65 років збільшилася більш ніж на 50%", — говориться в статті, розміщеній в світових медичних виданнях.

У статті йдеться про те, що підвищення температури призвело до збільшення випадків зневоднення і погіршення роботи нирок, шкірних захворювань, тропічних інфекцій, ускладнень перебігу вагітності, проявів алергії, а також серцево-судинних захворювань і хвороб легенів. І найголовніше збільшилася смертність.

Також зміни клімату вплинули на виробництво сільськогосподарської продукції, через що в бідніших країнах збільшилися випадки голоду і недоїдання. Учені попереджають, що це тільки початок.

За даними експертів ООН, якщо нічого не змінювати, то до 2030 року глобальне потепління може підвищиться на 1,5 градуси Цельсія порівняно з доіндустріальною епохою. Разом із тривалою втратою біорізноманіття на планеті, це призведе до катастрофічних наслідків для здоров'я людей, йдеться в статті. За словами вчених не можна чекати закінчення пандемії COVID-19, щоб почати вживати необхідних заходів із боротьби з глобальним потеплінням.

Пандемія закінчиться, а вакцини від кліматичної кризи немає

За словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебреїсуса, ризики для людини, пов'язані зі зміною клімату, можуть перевершити ризики, пов'язані з будь-яким окремим захворюванням.

"Пандемія COVID-19 закінчиться, але вакцини від кліматичної кризи немає. Кожна дія, що робиться для обмеження викидів в атмосферу, наближає нас до більш здорового і безпечного майбутнього", — говорить глава ВООЗ.

У статті наголошується, що уряди країн світу виділяють величезні гроші на боротьбу з пандемією і вчені закликають світові уряди зробити те ж саме в боротьбі з кліматичною кризою.

Лише поліпшення якості повітря принесе стільки користі здоров'ю людей, що легко компенсує всі витрати на зниження кількості викидів, говорять вчені.

Коли температура повітря піднімається вище допустимого рівня, це дуже сильно впливає на здоров'я людини.

У міру збільшення температури або теплового впливу в людей:

підвищується дратівливість;

втрачається концентрація і здатність нормально мислити;

втрачається здатність здійснювати розумову або важку роботу;

серце починає працювати швидше і може виникнути ризик появи серцево-судинних захворювань;

з'являються проблеми з дихальною системою.

Експерти ООН заявляють, що концентрація CO2 в атмосфері вище, ніж будь-коли за останні 2 мільйони років, а концентрації метану й оксиду азоту вище ніж будь-коли за останні 800 000 років. Також рівень моря за останні 100 років підвищився швидше, ніж за останні 3 000 років.

Учені попереджають, що в 21 столітті температура може перевищити рівень в 2 градуси Цельсія порівняно з доіндустріальною епохою, якщо в найближчі десятиліття не відбудеться швидкого скорочення викидів CO2 та інших парникових газів.