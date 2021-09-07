Второй раз в истории зоопарка. В Испании панда родила близнецов (видео)

У этой панды это уже пятый и шестой детеныши, учитывая, что в 2010 она родила 2 пары близнецов.

Большая панда, которую Испании передал Китай родила детенышей-близнецов в Мадридском зоопарке. Две маленькие панды родились у их матери Хуа Зуйба и отца Бин Син, сообщает dailymail.co.uk

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Первые роды случились утром, а вторые — всего через четыре часа. По словам работников зоопарка, розовокожие детеныши будут полностью зависеть от матери еще 4 месяца и только потом они смогут самостоятельно ходить и их увидят люди. Пока не понятно, какой пол у детенышей, а также в зоопарке еще не проверили их вес и состояние здоровья.

Пока безымянные маленькие панды – это 5 и 6 детенышей Хуа и Бина, включая родившихся у них близнецов в 2010 году. Их всех отправили обратно в Китай.

[ + – ] Рождение панды в зоопарке Мадрида

Детеныши панды рождаются без шерсти и с розовой кожей и полностью зависят от матери в течение как минимум 4 месяцев. Китайская научно-исследовательская база по разведению больших панд в Чэнду направила в Мадрид двух экспертов, которые будут помогать ухаживать за детенышами в первые недели их жизни, говорят в зоопарке.

Уязвимый вид

На данный момент большие панды находятся в категории уязвимых видов по классификации Международного союза охраны природы. Но 5 лет назад они находились под угрозой исчезновения. Около 1800 панд живут в дикой природе в Китае и около 500 живут в неволе по всему миру, и рождение близнецов там не редкость.

В августе в одном из французских зоопарков также родились панды-близнецы. Большие панды живут в неволе в зоопарках Австрии, Великобритании, Бельгии, Германии, Франции, Финляндии и Нидерландов.

[ + – ] Большая панда Фото: wikipedia

Дипломатия панд

На протяжении десятилетий Китай использует панд как дипломатический инструмент в так называемой "дипломатии панд". Это практика передачи панд из Китая другим странам. Подобные действия Китай начал предпринимать еще в 50-х годах прошлого века. Например, с 1957 по 1983 год Китай отправил 24 панды в девять стран мира. Среди них были СССР, КНДР, США и Великобритания.

С 1984 года панд перестали дарить, а начали сдавать в аренду. Китай во время Олимпиады в Лос-Анджелесе одолжил двух панд местному зоопарку по цене 50 тысяч долларов в месяц за каждую.

В 1991 году Китай снова изменил правила "дипломатии панд". Теперь в аренду можно было взять панду только на 10 лет, стоимость аренды доходила до 1 миллиона долларов в год. А все детеныши, родившиеся в зоопарках автоматически становились собственностью КНР.

С 1998 года Китай передает панд зоопаркам и половину суммы направляет на усилия по сохранению панд и их среды обитания. Это произошло под давлением международного сообщества, в частности США.

После землетрясения в Китае в 2008 году, 60 панд уехали в страны, с которыми Китай имел выгодные торговые отношения или в страны, которые поставляют китайцам необходимые ресурсы, такие как уран из Австралии.