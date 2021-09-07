Вдруге в історії зоопарку. В Іспанії панда народила близнюків (відео)

У цієї панди це вже п'яте і шосте дитинчата, враховуючи, що в 2010 вона народила 2 пари близнюків.

Велика панда, яку Іспанії передав Китай, народила дитинчат-близнюків у Мадридському зоопарку. Дві маленькі панди народилися в їхньої матері Хуа Зуйба і батька Бін Сін, повідомляє dailymail.co.uk.

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Перші пологи сталися вранці, а другі — всього через чотири години. За словами працівників зоопарку, рожевошкірні дитинчата будуть повністю залежати від матері ще 4 місяці й тільки потім вони зможуть самостійно ходити і їх побачать люди. Поки не зрозуміло, яка стать у дитинчат, а також у зоопарку ще не перевірили їхню вагу і стан здоров'я.

Поки безіменні маленькі панди — це 5 і 6 дитинчат Хуа і Біна, враховуючи народжених у них близнюків у 2010 році. Їх усіх відправили назад у Китай.

[ + – ] Народження панди в зоопарку Мадрида

Дитинчата панди народжуються без шерсті та з рожевою шкірою і повністю залежать від матері протягом мінімум 4 місяців. Китайська науково-дослідна база з розведення великих панд у Ченду спрямувала в Мадрид двох експертів, які допомагатимуть доглядати за дитинчатами в перші тижні життя, кажуть в зоопарку.

Вразливий вид

Наразі великі панди перебувають в категорії вразливих видів за класифікацією Міжнародного союзу охорони природи. Але 5 років тому вони знаходилися під загрозою зникнення. Приблизно 1 800 панд живуть у дикій природі в Китаї і майже 500 живуть у неволі по всьому світу, і народження близнюків там не рідкість.

У серпні в одному з французьких зоопарків також народилися панди-близнюки. Великі панди живуть у неволі в зоопарках Австрії, Великобританії, Бельгії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Нідерландів.

[ + – ] Велика панда Фото: wikipedia

Дипломатія панд

Протягом десятиліть Китай використовує панд як дипломатичний інструмент у так званій "дипломатії панд". Це практика передавання панд із Китаю іншим країнам. Подібні дії Китай почав робити ще в 50-х роках минулого століття. Наприклад, із 1957 по 1983 рік Китай відправив 24 панди в дев'ять країн світу. Серед них були СРСР, КНДР, США та Великобританія.

З 1984 року панд перестали дарувати, а почали здавати в оренду. Китай під час Олімпіади в Лос-Анджелесі позичив двох панд місцевому зоопарку за ціною 50 тисяч доларів на місяць за кожну.

У 1991 році Китай знову змінив правила "дипломатії панд". Тепер в оренду можна було взяти панду тільки на 10 років, вартість оренди доходила до 1 мільйона доларів на рік. А всі дитинчата, які народилися в зоопарках, автоматично ставали власністю КНР.

З 1998 року Китай передає панд зоопарків і половину суми спрямовує на зусилля зі збереження панд і їхнього середовища існування. Це сталося під тиском міжнародної спільноти, зокрема США.

Після землетрусу в Китаї в 2008 році, 60 панд поїхали в країни, з якими Китай мав вигідні торговельні відносини або в країни, які постачають китайцям необхідні ресурси, такі як уран з Австралії.