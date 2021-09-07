Король планет. Космический аппарат "Юнона" прислал новую порцию снимков Юпитера
Благодаря "Юноне" можно увидеть ураганы, циклонические штормы и необычайно красивые облака газового гиганта.
Космический аппарат "Юнона" стоимостью 1,1 миллиарда долларов, уже десять лет пребывает в космосе, а на орбите Юпитера он находится с 2016 года. Недавно аппарат начал вторую часть своей миссии после пятилетнего исследования планеты-гиганта. На новых изображениях, сделанных во время его 36-го перийова (близкого пролета) можно увидеть ураганы Юпитера, циклонические штормы и вершины облаков во время трехчасового погружения, в результате которого аппарат находился на расстоянии всего 4200 километров от полюсов планеты, сообщает Forbes
Все эти потрясающие новые изображения являются результатом работы "гражданских ученых", которые после каждого путешествия загружают необработанные данные с бортовой камеры JunoCam через специальный сайт NASA. Затем они обрабатывают фотографии и корректируют цвета, чтобы создать прекрасные изображения.
NASA продлило миссию космического аппарата "Юнона" как минимум до сентября 2025 года.
Космический аппарат летит по необычной эллиптической орбите вокруг Юпитера, которая позволяет приближаться к планете каждые 43 дня. Раньше для этого нужно было 53 дня, но недавний пролет над Ганимедом означал, что гравитационное притяжение спутника Юпитера сократило длину орбиты аппарата.
Во время этого пролета у "Юноны" было всего 25 минут, чтобы сделать пять снимков Ганимеда, но это не единственный из так называемых "галилеевых спутников" Юпитера, которые посетит космический аппарат.
Новая орбитальная траектория позволит находиться в 320 километрах от Европы 29 сентября 2022 года, а затем в 1500 км от Ио 30 декабря 2023 года и 3 февраля 2024 года. Из четырех галилеевых спутников еще один – это Каллисто. Эти ледяные спутники Юпитера впервые обнаружил итальянский астроном Галилео Галилей в 1610 году.
"Юнона" находится на расстоянии 628 миллионов километров от Земли и это самый дальний космический аппарат на солнечных батареях, запущенный NASA. "Юнона" стартовала 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, штат Флорида, и прибыла к Юпитеру 4 июля 2016 года. Затем она совершила 35 витков вокруг Юпитера перед продлением ее миссии.