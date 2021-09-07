Король планет. Космический аппарат "Юнона" прислал новую порцию снимков Юпитера

Благодаря "Юноне" можно увидеть ураганы, циклонические штормы и необычайно красивые облака газового гиганта.

Космический аппарат "Юнона" стоимостью 1,1 миллиарда долларов, уже десять лет пребывает в космосе, а на орбите Юпитера он находится с 2016 года. Недавно аппарат начал вторую часть своей миссии после пятилетнего исследования планеты-гиганта. На новых изображениях, сделанных во время его 36-го перийова (близкого пролета) можно увидеть ураганы Юпитера, циклонические штормы и вершины облаков во время трехчасового погружения, в результате которого аппарат находился на расстоянии всего 4200 километров от полюсов планеты, сообщает Forbes

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[ + – ] Юпитер Фото: Forbes

Все эти потрясающие новые изображения являются результатом работы "гражданских ученых", которые после каждого путешествия загружают необработанные данные с бортовой камеры JunoCam через специальный сайт NASA. Затем они обрабатывают фотографии и корректируют цвета, чтобы создать прекрасные изображения.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

NASA продлило миссию космического аппарата "Юнона" как минимум до сентября 2025 года.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

Космический аппарат летит по необычной эллиптической орбите вокруг Юпитера, которая позволяет приближаться к планете каждые 43 дня. Раньше для этого нужно было 53 дня, но недавний пролет над Ганимедом означал, что гравитационное притяжение спутника Юпитера сократило длину орбиты аппарата.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

Во время этого пролета у "Юноны" было всего 25 минут, чтобы сделать пять снимков Ганимеда, но это не единственный из так называемых "галилеевых спутников" Юпитера, которые посетит космический аппарат.

[ + – ] NASA Фото: NASA

Новая орбитальная траектория позволит находиться в 320 километрах от Европы 29 сентября 2022 года, а затем в 1500 км от Ио 30 декабря 2023 года и 3 февраля 2024 года. Из четырех галилеевых спутников еще один – это Каллисто. Эти ледяные спутники Юпитера впервые обнаружил итальянский астроном Галилео Галилей в 1610 году.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

"Юнона" находится на расстоянии 628 миллионов километров от Земли и это самый дальний космический аппарат на солнечных батареях, запущенный NASA. "Юнона" стартовала 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, штат Флорида, и прибыла к Юпитеру 4 июля 2016 года. Затем она совершила 35 витков вокруг Юпитера перед продлением ее миссии.