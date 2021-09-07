Король планет. Космічний апарат "Юнона" надіслав нову порцію знімків Юпітера

Завдяки "Юноні" можна побачити урагани, циклонічні шторми і надзвичайно красиві хмари газового гіганта.

Космічний апарат "Юнона" вартістю 1,1 мільярда доларів, вже десять років перебуває в космосі, а на орбіті Юпітера він уже з 2016 року. Нещодавно апарат почав другу частину своєї місії після п'ятирічного дослідження планети-гіганта. На нових зображеннях, зроблених під час його 36-го перийова (близького прольоту), можна побачити урагани Юпітера, циклонічні шторми і вершини хмар під час тригодинного занурення, в результаті якого апарат перебував на відстані всього 4200 км від полюсів планети, повідомляє Forbes

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[ + – ] Юпітер Фото: Forbes

Всі ці приголомшливі нові зображення є результатом роботи "цивільних вчених", які після кожної подорожі завантажують необроблені дані з бортової камери JunoCam через спеціальний сайт NASA. Потім вони оброблюють фотографії та коригують кольори, щоб створити прекрасні зображення.

[ + – ] Юпітер Фото: ISS

NASA продовжило місію космічного апарату "Юнона" як мінімум до вересня 2025 року.

[ + – ] Юпітер Фото: ISS

Космічний апарат летить по незвичайній еліптичній орбіті навколо Юпітера, яка дозволяє наближатися до планети кожні 43 дні. Раніше для цього потрібно було 53 дні, але недавній проліт над Ганімедом означав, що гравітаційне тяжіння супутника Юпітера скоротило довжину орбіти апарату.

[ + – ] Юпітер Фото: ISS

Під час цього прольоту в "Юнони" було всього 25 хвилин, щоб зробити п'ять знімків Ганімеда, але це не єдиний з так званих "галілеєвих супутників" Юпітера, які відвідає космічний апарат.

[ + – ] NASA Фото: ISS

Нова орбітальна траєкторія дозволить перебувати в 320 кілометрах від Європи 29 вересня 2022 року, а потім в 1500 км від Іо 30 грудня 2023 роки і 3 лютого 2024 року. З чотирьох галілеєвих супутників ще один — це Каллісто. Ці крижані супутники Юпітера вперше виявив італійський астроном Галілео Галілей у 1610 році.

[ + – ] Юпітер Фото: ISS

"Юнона" перебуває на відстані 628 мільйонів кілометрів від Землі, і це найдальший космічний апарат на сонячних батареях, запущений NASA. "Юнона" стартувала 5 серпня 2011 з мису Канаверал, штат Флорида, і прибула до Юпітера 4 липня 2016 року. Потім вона зробила 35 витків навколо Юпітера перед продовженням її місії.