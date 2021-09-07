Ученые узнали, почему людям не нравится свое отражение в зеркале

Как оказалось, огромную роль в этом играют слабые сигналы от сердца и кишечника.

Согласно новому исследованию, проведенному Anglia Ruskin University, связь между мозгом и другими органами влияет на то, как человек относится к своему телу. Эксперты определили, что слабые сигналы от сердца и кишечника могут негативно влиять на то, как мы себя воспринимаем, пишет Earth.com.

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Предположение о том, что привлекательные люди также обладают другими социально желательными личностными чертами и возможностями очень распространено. Вот поэтому люди судят по внешности всех — от друзей до коллег.

"Красота действительно имеет значение, и что бы там ни говорили, ее роль с каждым днем становится все больше. Стоит лишь взглянуть на количество компаний, которые занимаются производством косметики и одежды. Но каким бы красивым или симпатичным не был человек, стоит помнить, что одна лишь красота не принесет ему счастья, любви и богатства. Слишком много людей начали об этом забывать, что действительно становится грустно", — подчеркивают психологи.

Новая работа ученых является первым исследованием, выявившим связь между внешностью и обработкой мозгом внутренних сигналов, называемых нервными импульсами. Как оказалось, люди, чей мозг менее эффективно распознает такие сигналы, чаще испытывают стыд за свой внешний вид и недовольство своим весом.

Люди ощущают свое тело как изнутри, так и снаружи. Они не только знают, как выглядит их кожа или конечности, но распознают свой голод и как сильно бьется их сердце во время физических упражнений. Но при этом всем мозг также непрерывно обрабатывает внутренние сигналы, которые человек не осознает.

"Мы обнаружили, что люди с большей вероятностью придерживаются негативных взглядов касательно своей внешности, когда их мозг меньше реагирует на эти неявные сигналы изнутри тела. Вполне возможно, что когда мозг имеет слабую связь с органами, он делает больший акцент на внешнем, и поэтому для нашей самооценки внешней вид становится гораздо более важным фактором", — рассказала ведущий автор исследования Джейн Аспелл.

Исследование проводилось на группе здоровых взрослых людей, которые оценивали свое тело по 4 параметрам: функциональность, привлекательность, стыд и лишний вес.

Команда одновременно фиксировала электрическую активность мозга и кишечника, чтобы оценить силу связи, а также измеряла реакцию мозга на сердцебиение.

Результаты показали, что более высокий уровень стыда за свое тело и озабоченность лишним весом связан со слабыми реакциями мозга на кишечник и сердце

"Измерения сигналов кишечника и сердца выступают в роли биомаркеров, помогающих идентифицировать или даже предсказать состояние при котором человек негативно воспринимает свой внешний вид и имеет какие-то проблемы, связанные с питанием, например расстройство пищевого поведения. Очень важно научить людей лучше разбираться в своих внутренних ощущениях, что поможет усилить эти бессознательные сигналы", — заключила соавтор исследования доктор Дженнифер Тодд.

Эксперты пока не знают, почему одни люди лучше улавливают внутренние сигналы, а другие хуже. Скорее всего, это частично связано с различиями в нейроанатомических связях между мозгом и внутренними органами. Именно этот вопрос и станет предметом будущих исследований ученых.