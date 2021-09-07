Вчені дізналися, чому людям не подобається своє відображення в дзеркалі

Як виявилося, величезну роль у цьому відіграють слабкі сигнали від серця і кишківника.

Згідно з новим дослідженням, проведеним Anglia Ruskin University, зв'язок між мозком та іншими органами впливає на те, як людина ставиться до свого тіла. Експерти визначили, що слабкі сигнали від серця і кишківника можуть негативно впливати на те, як ми себе сприймаємо, пише Earth.com.

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Припущення про те, що привабливі люди також мають інші соціально бажані особистісні риси і можливості, дуже поширене. Ось тому люди судять по зовнішності всіх — від друзів до колег.

"Краса дійсно має значення, і що б там не говорили, її роль із кожним днем стає все більшою. Варто лише поглянути на кількість компаній, які займаються виробництвом косметики та одягу. Але яким би красивою або симпатичною не була людина, варто пам'ятати, що одна лише краса не принесе їй щастя, любов і багатство. Занадто багато людей почали про це забувати, що дійсно стає сумно", — підкреслюють психологи.

Нова робота вчених є першим дослідженням, які виявили зв'язок між зовнішністю і обробкою мозком внутрішніх сигналів, які називаються нервовими імпульсами. Як виявилося, люди, чий мозок менш ефективно розпізнає такі сигнали, частіше відчувають сором за свій зовнішній вигляд і невдоволення своєю вагою.

Люди відчувають своє тіло як зсередини, так і зовні. Вони не тільки знають, який вигляд має їхня шкіра або кінцівки, але розпізнають свій голод і як сильно б'ється їхнє серце під час фізичних вправ. Але при цьому всьому мозок також безперервно обробляє внутрішні сигнали, які людина не усвідомлює.

"Ми виявили, що люди з більшою ймовірністю дотримуються негативних поглядів стосовно своєї зовнішності, коли їх мозок менше реагує на ці неявні сигнали зсередини тіла. Цілком можливо, що коли мозок має слабкий зв'язок з органами, він робить більший акцент на зовнішньому, і тому для нашої самооцінки зовнішній вигляд стає набагато важливішим фактором", — розповіла провідна авторка дослідження Джейн Аспелл.

Дослідження проводили на групі здорових дорослих людей, які оцінювали своє тіло по 4 параметрах: функціональність, привабливість, сором і зайва вага.

Команда одночасно фіксувала електричну активність мозку і кишківника, щоб оцінити силу зв'язку, а також вимірювала реакцію мозку на серцебиття.

Результати показали, що вищий рівень сорому за своє тіло та заклопотаність зайвою вагою пов'язані зі слабкими реакціями мозку на кишківник і серце

"Вимірювання сигналів кишківника і серця виступають у ролі біомаркерів, які допомагають ідентифікувати або навіть передбачити стан, при якому людина негативно сприймає свою зовнішність і має якісь проблеми, пов'язані з харчуванням, наприклад розлад харчової поведінки. Дуже важливо навчити людей краще розбиратися у своїх внутрішніх відчуттях, що допоможе посилити ці несвідомі сигнали", — підсумувала співавторка дослідження докторка Дженніфер Тодд.

Експерти поки не знають, чому одні люди краще сприймають внутрішні сигнали, а інші гірше. Швидше за все, це частково пов'язано з відмінностями в нейроанатомічних зв'язках між мозком і внутрішніми органами. Саме це питання і стане предметом майбутніх досліджень науковців.