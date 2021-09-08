Ученые нашли на Марсе природные убежища, защищающие от радиации

Для этого будущим исследователям придется использовать природные особенности планеты.

Поверхность Марса постоянно подвергается воздействию радиации. Так как Красная планета не имеет магнитосферы и плотной атмосферы, как у Земли, пишет Science Alert.

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Разные космические аппараты могут перемещаться по поверхности и без проблем сталкиваться с радиацией. Но не люди. Для нас вся эта радиация представляет смертельную опасность. Как же тогда справиться с этой задачей?

Для будущих исследователей планеты понадобится убежище. Многие бы подумали о том, что им придется либо взять его с собой, либо как-то построить там. Но на самом деле куда проще будет использовать природные особенности планеты.

Новое исследование с использованием данных Марсианской научной лаборатории (МНЛ) Curiosity показало, как особенности природного ландшафта Марса могут обеспечить укрытие от радиации. В частности, это касается марсианских холмов, способных обеспечить защиту от высокоэнергетических частиц из космоса.

[ + – ] Radiation Assessment Detector (RAD).

Когда МНЛ высадилась на поверхность Марса в 2012 году, она несла в своей полезной нагрузке прибор под названием Radiation Assessment Detector (RAD). RAD — это подготовка к будущим визитам людей на Марс.

Он обнаруживает и измеряет уровень радиации на Марсе. Он также способен оценить опасность, которую излучение представляет для любой микробной жизни, которая может существовать на Марсе. RAD размещен на верхней части Curiosity.

Одной из областей, которую МНЛ изучала вместе с RAD, является регион холмов Мюррей Баттс, находящийся на нижней горе Эолида в кратере Гейл. Curiosity исследовал его в первую очередь для изучения геологии, в частности особенностей песчаника и типа расслоения, называемого "поперечным напластованием".

[ + – ] Регион Мюррей Баттс.

Но, находясь там, RAD продолжал собирать данные. И эти данные зафиксировали падение поверхностного излучения. МНЛ провел 13 солов (название марсианских дней), припарковавшись возле холма в районе Мюррей Баттс. Там он в основном проводил исследования поверхности и буровые работы. Но RAD тоже не переставал работать, предоставляя ученым 13-дневное считывание данных о радиации возле холма.

Данные RAD показали, что вблизи холма доза радиации снижается примерно на 5%. Исследовательская группа также построила карту видимости неба, которая показала, что, когда марсоход находился рядом с холмом, 19% неба было затемнено.

В данных имеются несколько больших нюансов. Во время движения по району Мюррей Баттс Curiosity не мог беспрепятственно обозревать небо из-за особенностей местности. Поэтому команда создала панорамный вид неба, используя средние значения, полученные за несколько предыдущих месяцев, чтобы сравнить с данными, собранными во время 13-дневной стоянки. Эти средние значения лишь приблизительные, но их придется использовать.

Пунктирная красная линия на изображении выше представляет эти приближения и средние значения.

RAD тоже кое-что нашел. Радиация, которая с легкостью поражает предметы или людей на поверхности Марса, исходит из космоса. И большая часть излучения, поступает непосредственно с неба.

Это одна из сложностей в понимании радиации на Марсе. Доза радиации на поверхности Марса не постоянна, она колеблется. На нее могут влиять изменения гелиосферы, а также угол обзора неба.

Орбита Марса меняет свое расстояние до Солнца, что также влияет на поверхностное излучение. Более низкие высоты будут подвергаться меньшему воздействию радиации.

Радиация не является однородным явлением, так как существуют еще протоны, альфа-частицы, ионы различных элементов, нейтроны и гамма-лучи. В целом исследование помогает составить более полную картину радиационной обстановки на Марсе.

[ + – ] Марсоход Curiosity.

Укрытие — основная потребность исследователей на Марсе, и если можно получить преимущества, используя для защиты существующие особенности природного ландшафта планеты, то эти особенности будут внесены в программу миссии.

Ученые уже много говорят о размещении баз в лавовых трубах, где люди будут защищены метрами марсианского реголита. Но астронавты не смогут проводить там все время. Им придется выйти на радиацию.

Любая миссия на Марс с участием людей потребует множества непредвиденных обстоятельств. В случае какой-либо чрезвычайной ситуации будет жизненно важно, чтобы дозы облучения астронавтов были как можно ниже.

Нетрудно представить, что будущие исследователи планет будут использовать все возможные укрытия от радиации, пытаясь справиться с поломкой оборудования или другими неприятностями. Именно поэтому подробные карты радиации, учитывающие воздействие неба, рельефа местности и всех остальных деталей могут спасти жизни.