Вчені знайшли на Марсі природні притулкb, що захищають від радіації

Для цього майбутнім дослідникам доведеться використовувати природні особливості планети.

Поверхня Марса постійно піддається впливу радіації. Оскільки Червона планета не має магнітосфери і щільної атмосфери, як у Землі, пише Science Alert.

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Різні космічні апарати можуть переміщатися по поверхні і без проблем стикатися з радіацією. Але не люди. Для нас вся ця радіація становить смертельну небезпеку. Як же тоді впоратися з цим завданням?

Для майбутніх дослідників планети знадобиться притулок. Багато б подумали про те, що їм доведеться або взяти його з собою, або якось побудувати там. Але насправді куди простіше буде використовувати природні особливості планети.

Нове дослідження з використанням даних Марсіанської наукової лабораторії (МНЛ) Curiosity показало, як особливості природного ландшафту Марса можуть забезпечити укриття від радіації. Зокрема це стосується марсіанських пагорбів, здатних забезпечити захист від високоенергетичних частинок із космосу.

[ + – ] Radiation Assessment Detector (RAD).

Коли МНЛ висадилася на поверхню Марса у 2012 році, вона несла в своєму корисному навантаженні прилад під назвою Radiation Assessment Detector (RAD). RAD — це підготовка до майбутніх візитів людей на Марс.

Він виявляє і вимірює рівень радіації на Марсі. Він також здатний оцінити небезпеку, яку випромінювання представляє для будь-якого мікробного життя, яке може існувати на Марсі. RAD розміщений на верхній частині Curiosity.

Однією з областей, яку МНЛ вивчала разом з RAD, є регіон пагорбів Мюррей Баттс, що розташований на нижній горі Еоліда в кратері Гейл. Curiosity досліджував його в першу чергу для вивчення геології, зокрема особливостей пісковику й типу розшарування, званого "поперечним нашаруванням".

[ + – ] Регіон Мюррей Баттс.

Але, перебуваючи там, RAD продовжував збирати дані. І ці дані зафіксували падіння поверхневого випромінювання. МНЛ провів 13 солів (назва марсіанських днів), припаркувавшись біля пагорба в районі Мюррей Баттс. Там він в основному проводив дослідження поверхні та бурові роботи. Але RAD теж не переставав працювати, надаючи вченим 13-денне зчитування даних про радіацію біля пагорба.

Дані RAD показали, що поблизу пагорба доза радіації знижується приблизно на 5%. Дослідницька група також побудувала карту видимості неба, яка показала, що, коли марсохід знаходився поруч із пагорбом, 19% неба було затемнено.

В даних є кілька великих нюансів. Під час руху по району Мюррей Баттс Curiosity не міг безперешкодно оглядати небо через особливості місцевості. Тому команда створила панорамний вид неба, використовуючи середні значення, отримані за кілька попередніх місяців, щоб порівняти з даними, зібраними під час 13-денної стоянки. Ці середні значення лише приблизні, але їх доведеться використовувати.

Пунктирна червона лінія на зображенні вище представляє ці наближення й середні значення.

RAD теж дещо знайшов. Радіація, яка з легкістю вражає предмети або людей на поверхні Марса, виходить із космосу. І велика частина випромінювання надходить безпосередньо з неба.

Це одна зі складностей в розумінні радіації на Марсі. Доза радіації на поверхні Марса не постійна, вона коливається. На неї можуть впливати зміни геліосфери, а також кут огляду неба.

Орбіта Марса змінює своє відстань до Сонця, що також впливає на поверхневе випромінювання. Нижчі висоти піддаватимуться меншому впливу радіації.

Радіація не є однорідним явищем, оскільки існують ще протони, альфа-частинки, іони різних елементів, нейтрони і гамма-промені. В цілому дослідження допомагає скласти повнішу картину радіаційної обстановки на Марсі.

[ + – ] Марсохід Curiosity.

Укриття — основна потреба дослідників на Марсі, і якщо можна отримати переваги, використовуючи для захисту існуючі особливості природного ландшафту планети, то ці особливості будуть внесені в програму місії.

Вчені вже багато говорять про розміщення баз у лавових трубах, де люди будуть захищені метрами марсіанського реголіту. Але астронавти не зможуть проводити там весь час. Їм доведеться вийти на радіацію.

Будь-яка місія на Марс за участю людей потребує безлічі непередбачених обставин. У разі будь-якої надзвичайної ситуації буде життєво важливо, щоб дози опромінення астронавтів були якомога нижчими.

Неважко уявити, що майбутні дослідники планет використовуватимуть усі можливі укриття від радіації, намагаючись впоратися з поломкою обладнання або іншими неприємностями. Саме тому докладні карти радіації, що враховують вплив неба, рельєфу місцевості та всіх інших деталей можуть врятувати життя.