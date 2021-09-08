Солнечные вспышки опасны для пассажиров самолетов и космических туристов, – ученые

Чем больше высота полета, тем выше доза облучения.

В новом исследовании говорится, что космические лучи и солнечные частицы влияют на экипаж и пассажиров самолетов. Также это касается космических туристов во время суборбитальных и орбитальных полетов, сообщает Forbes

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Поскольку солнечное излучение очень сильно влияет на людей в самолетах одним из выходов из ситуации было бы изменение высоты и траектории полетов. Но это существенно увеличит расходы авиакомпаний. Стоит ли это делать? Нет, говорят ученые из Киотского университета, Япония. Новое исследование показывает, что опасное для здоровья человека солнечное излучение случается только раз в 17 лет.

Галактические космические лучи

Галактические космические лучи всегда проникают в атмосферу Земли. Этот источник заряженных частиц, который появляется из газа и пыли между звездами, изменяется при взаимодействии с магнитным полем Солнца, но не сильно. В исследовании говорится, что космические лучи стабильны и предсказуемы, при этом мощность их дозы не превышает 10 мкЗв/ч (микрозивертов в час) – это безопасный уровень на нормальной для полетов высоте 12 км.

Зиверт — единица измерения дозы ионизирующего излучения в Международной системе единиц (СИ), показывает меру воздействия низких уровней ионизирующего излучения на здоровье человека. Названа в честь Рольфа Максимилиана Зиверта, шведского физика.

Солнечное излучение

Частицы солнечной энергии — еще один постоянный источник излучения. Этот поток высокоэнергетических частиц, каждый день и ночь прилетают к нам от Солнца, но магнитное поле Земли в основном защищает нас и создает красивое полярное сияние. Но большие солнечные бури могут повредить электросети, системы связи и спутники, но как насчет авиации?

"Во время крупных солнечных вспышек мы видим внезапные потоки солнечных частиц с мощностью дозы, превышающей 2 мЗв/ч, но они случаются редко и длятся недолго", — говорит Йосуке Ямасики из Киотского университета.

Ученые пришли к выводу, что годовое облучение пассажиров и членов экипажей самолетов находится в пределах нормы и не создают особых проблем для здоровья. Исключением бывают внезапные всплески солнечного излучения, которые случаются только раз в 17 лет. Учитывая высокую стоимость изменения маршрутов полетов, по словам ученых такие меры могут быть не совсем оправданными. Хотя они добавляют, что отрицать потенциально вредное влияние солнечного излучения на пассажиров самолетов также не стоит.

Космический туризм

Ученые утверждают, что, поскольку такие компании, как Virgin Galactic и Blue Origin, начали заниматься космическим туризмом, и к ним присоединится SpaceX, существует риск большего влияния излучений на космических туристов. Но, по словам ученых, нужны дополнительные исследования.

Компания Virgin Galactic продолжает продавать билеты для желающих отправиться в суборбитальное пространство на борту космического самолета VSS Unity. Цена за место – от 450 до 600 тысяч долларов. Blue Origin пока не объявила о старте продаж билетов. А SpaceX уже 15 сентября отправит в космос четверых гражданских.