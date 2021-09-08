Сонячні спалахи небезпечні для пасажирів літаків і космічних туристів, — вчені

Чим більша висота польоту, тим вища доза опромінення.

У новому дослідженні йдеться, що космічні промені й сонячні частинки впливають на екіпаж і пасажирів літаків. Також це стосується космічних туристів під час суборбітальних і орбітальних польотів, повідомляє Forbes

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Оскільки сонячне випромінювання дуже сильно впливає на людей у літаках, одним із виходів з ситуації була б зміна висоти й траєкторії польотів. Але це суттєво збільшить витрати авіакомпаній. Чи варто це робити? Ні, кажуть вчені з Кіотського університету, Японія. Нове дослідження показує, що небезпечне для здоров'я людини сонячне випромінювання трапляється тільки раз на 17 років.

Галактичні космічні промені

Галактичні космічні промені завжди проникають в атмосферу Землі. Це джерело заряджених частинок, яке з'являється з газу й пилу між зірками, змінюється при взаємодії з магнітним полем Сонця, але не сильно. У дослідженні говориться, що космічні промені стабільні і передбачувані, при цьому потужність їхньої дози не перевищує 10 мкЗв/год (мікрозівертів на годину) — це безпечний рівень на нормальній для польотів висоті 12 км.

Зіверт — одиниця виміру дози іонізуючого випромінювання в Міжнародній системі одиниць (СІ), яка показує міру впливу низьких рівнів іонізуючого випромінювання на здоров'я людини. Названа на честь Рольфа Максиміліана Зіверта, шведського фізика.

Сонячне випромінювання

Частинки сонячної енергії — ще одне постійне джерело випромінювання. Цей потік високоенергетичних частинок, кожен день і ніч прилітають до нас від Сонця, але магнітне поле Землі в основному захищає нас і створює красиве полярне сяйво. Але великі сонячні бурі можуть пошкодити електромережі, системи зв'язку і супутники, але як щодо авіації?

"Під час великих сонячних спалахів ми бачимо раптові потоки сонячних частинок з потужністю дози, що перевищує 2 мЗв/год, але вони трапляються рідко і тривають недовго", — говорить Йосуке Ямасікі з Кіотського університету.

Вчені прийшли до висновку, що річне опромінення пасажирів і членів екіпажів літаків перебуває в межах норми і не створює особливих проблем для здоров'я. Винятком бувають раптові сплески сонячного випромінювання, які трапляються тільки раз на 17 років. З огляду на високу вартість зміни маршрутів польотів, за словами вчених, такі заходи можуть бути не зовсім виправданими. Хоча вони додають, що заперечувати потенційно шкідливий вплив сонячного випромінювання на пасажирів літаків також не варто.

Космічний туризм

Вчені стверджують, що, оскільки такі компанії як Virgin Galactic і Blue Origin почали займатися космічним туризмом, і до них приєднається SpaceX, існує ризик більшого впливу випромінювань на космічних туристів. Але, за словами вчених, потрібні додаткові дослідження.

Компанія Virgin Galactic продовжує продавати квитки для охочих відправитися в суборбітальний простір на борту космічного літака VSS Unity. Ціна за місце — від 450 до 600 тисяч доларів. Blue Origin поки не оголосила про старт продажів квитків. А SpaceX вже 15 вересня відправить у космос чотирьох цивільних.