Ученые изучили тысячи кошек и выделили 7 отличительных черт характера
У каждой породы есть свои отличительные черты.
Согласно новому исследованию, особенность характера и поведение каждой кошки можно определить с помощью комбинации всего семи черт, сообщает Sciencealert.
По словам Салла Миккола из Хельсинкского университета в Финляндии, о поведении и особенностях характера кошек известно намного меньше по сравнению с собаками. Поэтому существует необходимость выявить связанные с этим проблемы и факторы риска.
"Нам нужно понять, как избавится от проблемного поведения и сделать жизнь кошек лучше. Наиболее распространенные поведенческие проблемы, связанные с кошками – это агрессия и неуместные выделения, мочеиспускание или дефекация в доме", — говорит Миккола.
В рамках исследования ученые опросили владельцев кошек с помощью анкетирования, где предложили ответить на 138 вопросов.
В анкете просили указать пол кошки, возраст, породу, цвет шерсти и особенности поведения. Людей также попросили заполнить анкету во второй раз по прошествии определенного промежутка времени, чтобы ученые могли сравнить результаты.
В итоге получилась выборка из 4316 кошек.
Исходя из этого, ученые смогли выделить пять черт характера и две поведенческие черты.
- Активность / игривость
- Боязнь
- Агрессия по отношению к человеку
- Общительность по отношению к людям
- Общительность по отношению к кошкам
- Проблемы с туалетным лотком (например, отказ от использования лотка или его ненадлежащее использование)
- Чрезмерный уход
Результаты также показали, что разные породы кошек имеют разные личностные качества.
"Самой пугливой породой была русская голубая кошка, а наименее пугливой оказалась — абиссинская кошка", — говорит Ханнес Лохи из Хельсинкского университета.
"Бенгальская кошка была самой активной породой, в то время как персидская и экзотическая короткошерстная кошка были наиболее пассивными. Сиамские и балинезийские кошки демонстрировали наиболее чрезмерный уход, а порода турецкий ван была более агрессивна к людям и менее общительна с другими кошками"
Данное исследование показало, что у каждой породы есть свои особенности характера и поведения, но для более тщательного анализа полученных результатов нужны дополнительные исследования, говорят ученые.
"Мы хотели получить представление о том, есть ли различия в особенностях характера между породами", — говорит Миккола. "В будущем мы будем подробнее изучать факторы, которые влияют на черты характера и проблемное поведение".
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