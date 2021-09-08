Ученые изучили тысячи кошек и выделили 7 отличительных черт характера

У каждой породы есть свои отличительные черты.

Согласно новому исследованию, особенность характера и поведение каждой кошки можно определить с помощью комбинации всего семи черт, сообщает Sciencealert.

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По словам Салла Миккола из Хельсинкского университета в Финляндии, о поведении и особенностях характера кошек известно намного меньше по сравнению с собаками. Поэтому существует необходимость выявить связанные с этим проблемы и факторы риска.

"Нам нужно понять, как избавится от проблемного поведения и сделать жизнь кошек лучше. Наиболее распространенные поведенческие проблемы, связанные с кошками – это агрессия и неуместные выделения, мочеиспускание или дефекация в доме", — говорит Миккола.

В рамках исследования ученые опросили владельцев кошек с помощью анкетирования, где предложили ответить на 138 вопросов.

В анкете просили указать пол кошки, возраст, породу, цвет шерсти и особенности поведения. Людей также попросили заполнить анкету во второй раз по прошествии определенного промежутка времени, чтобы ученые могли сравнить результаты.

В итоге получилась выборка из 4316 кошек.

Исходя из этого, ученые смогли выделить пять черт характера и две поведенческие черты.

Активность / игривость

Боязнь

Агрессия по отношению к человеку

Общительность по отношению к людям

Общительность по отношению к кошкам

Проблемы с туалетным лотком (например, отказ от использования лотка или его ненадлежащее использование)

Чрезмерный уход

Результаты также показали, что разные породы кошек имеют разные личностные качества.

"Самой пугливой породой была русская голубая кошка, а наименее пугливой оказалась — абиссинская кошка", — говорит Ханнес Лохи из Хельсинкского университета.

"Бенгальская кошка была самой активной породой, в то время как персидская и экзотическая короткошерстная кошка были наиболее пассивными. Сиамские и балинезийские кошки демонстрировали наиболее чрезмерный уход, а порода турецкий ван была более агрессивна к людям и менее общительна с другими кошками"

Данное исследование показало, что у каждой породы есть свои особенности характера и поведения, но для более тщательного анализа полученных результатов нужны дополнительные исследования, говорят ученые.

"Мы хотели получить представление о том, есть ли различия в особенностях характера между породами", — говорит Миккола. "В будущем мы будем подробнее изучать факторы, которые влияют на черты характера и проблемное поведение".

Интересные факты о кошках

Самая старая из известных домашних кошек жила 9500 лет назад. В 2004 году французские археологи обнаружили на Кипре могилу кошки возрастом 9500 лет. Это упоминание о домашней кошке на 4000 лет старше, чем об известных египетских кошках.

Ученые говорят, что кошки на самом деле проводят 70% своей жизни во сне, что составляет около 13-16 часов в день.

Кот по имени Стаббс был мэром Талкитны, небольшого городка на Аляске в течение 20 лет. Хотя он не обладал никакой законодательной властью, его любили как местные жители, так и туристы.

Во время ходьбы кошки сначала перемещают обе правые лапы, а затем обе левые, поэтому они перемещают половину своего тела вперед одновременно. Верблюды и жирафы — единственные животные, которые ходят так же.