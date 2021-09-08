Вчені вивчили тисячі кішок і виділили 7 відмінних рис характеру

У кожної породи є свої відмінні риси.

Згідно з новим дослідженням, особливість характеру і поведінку кожної кішки можна визначити за допомогою комбінації всього семи рис, повідомляє Sciencealert.

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За словами Салла Міккола з Гельсінського університету в Фінляндії, про поведінку й особливості характеру кішок відомо набагато менше в порівнянні з собаками. Тому існує необхідність виявити пов'язані з цим проблеми та фактори ризику.

"Нам потрібно зрозуміти, як позбавитися від проблемної поведінки і зробити життя кішок краще. Найпоширеніші поведінкові проблеми, пов'язані з кішками, — це агресія й недоречні виділення, сечовипускання або дефекація в будинку", — говорить Міккола.

В межах дослідження вчені опитали власників кішок за допомогою анкетування, де запропонували відповісти на 138 питань.

В анкеті просили вказати стать кішки, вік, породу, колір шерсті й особливості поведінки. Людей також попросили заповнити анкету вдруге після певного проміжку часу, щоб вчені могли порівняти результати.

В результаті вийшла вибірка з 4316 кішок.

Виходячи з цього, вчені змогли виділити п'ять рис характеру і дві поведінкові риси.

Активність/грайливість

Боязнь

Агресія по відношенню до людини

Товариськість по відношенню до людей

Товариськість по відношенню до кішок

Проблеми з туалетним лотком (наприклад, відмова від використання лотка або його неналежне використання)

Надмірний догляд

Результати також показали, що різні породи кішок мають різні особистісні якості.

"Найбільш полохливою породою була російська блакитна, а найменш полохливою виявилася абіссінська кішка", — говорить Ханнес Лохі з Гельсінського університету.

"Бенгальська кішка була найактивнішою породою, в той час як перська й екзотична короткошерста були найпасивнішими. Сіамські й балінезійські кішки демонстрували найбільш надмірний догляд, а порода турецький ван була більш агресивна до людей і менш товариська з іншими кішками".

Це дослідження показало, що в кожної породи є свої особливості характеру та поведінки, але для ретельнішого аналізу отриманих результатів потрібні додаткові дослідження, говорять вчені.

"Ми хотіли отримати уявлення про те, чи є відмінності в особливостях характеру між породами, — говорить Міккола. — У майбутньому ми докладніше вивчатимемо чинники, які впливають на риси характеру й проблемну поведінку".

Цікаві факти про кішок

Найстаріша з відомих домашніх кішок жила 9500 років тому. У 2004 році французькі археологи виявили на Кіпрі могилу кішки віком 9500 років. Ця згадка про домашню кішку на 4000 років старша, ніж про відомих єгипетських кішок.

Вчені кажуть, що кішки насправді проводять 70% свого життя уві сні, що становить близько 13-16 годин на день.

Кіт на ім'я Стаббс був мером Талкітни, невеликого містечка на Алясці, протягом 20 років. Хоча він не мав ніякої законодавчої влади, його любили як місцеві жителі, так і туристи.

Під час ходьби кішки спочатку переміщують обидві праві ступні, а потім обидві ліві, тому вони переміщують половину свого тіла вперед одночасно. Верблюди і жирафи — єдині тварини, які ходять так само.