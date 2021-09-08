Гигант кембрийского периода. В Канаде нашли новый вид ископаемых животных возрастом 500 млн лет

Новый вид выделяется своими размерами по сравнению с животными обитающими в тот период.

Канадские палеонтологи обнаружили останки нового ископаемого вида в кембрийских породах возрастом 500 млн лет лет в месте богатом на палеонтологические окаменелости — сланце Берджесс, сообщает phys.org

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Новый вид, который ученые назвали Titanokorys gainesi, имел длину тела 50 см, и учитывая этот факт он был гигантом по сравнению с другими животными, живущими в морях кембрийского периода, большинство из которых были длиной в несколько сантиметров.

По словам Жана-Бернара Карона из Королевского музея Онтарио, найденное животное одно из самых больших животных кембрийского периода из когда-либо обнаруженных.

Titanokorys принадлежит к группе членистоногих, которые называются радиодонтами. Наиболее известным представителем этой группы является Anomalocaris, который, возможно, сам был в длину до 41 метра. У Titanokorys были многогранные глаза, рот с множеством зубов, пара когтей для захвата добычи и приспособленное для плавания тело. В этой группе у некоторых видов были большие панцири на голове, а Titanokorys он был одним из самых крупных из известных ученым.

Titanokorys относится к подгруппе радиодонтов, называемых хурдиидами, для которых характерна невероятно длинная голова, покрытая панцирем, который имел разные формы. У этих животных была настолько большая голова по сравнению с телом, что их можно назвать плавающими головами, говорят ученые.

Почему у радиодонтов в процессе эволюции появилось много разных форм и размеров панцирей на голове, пока не известно. Но, по мнению ученых, широкая форма панциря у Titanokorys говорит о том, что этот вид адаптировался к жизни ближе к морскому дну.

Все окаменелости были обнаружены в национальном парке Кутеней. На этой территории находится часть сланца Берджесс — это одно из богатейших в мире мест палеонтологических находок кембрийского периода. Менее 10 лет назад здесь нашли меньшего по размерам родственника Titanokorys под названием Cambroraster falcatus. По мнению ученых, эти два вида могли быть конкурентами, так как питались одной и той же пищей на дне.

Сланец Берджесс, который также находится и в Национальном парке Йохо, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году из-за своей ценности и в настоящее время является частью более крупного объекта Всемирного наследия канадских парков Скалистых гор.

Сланец Берджесс был обнаружен палеонтологом Чарльзом Уолкоттом 30 августа 1909 года. Здесь были обнаружены окаменелости большого количества организмов, в том числе и их мягких тканей. До 1924 года ученый собрал более 65 тысяч экземпляров животных кембрийского периода. Намного позже ученые во время исследования сланца Берджесс обнаружили, что представленная здесь фауна гораздо более разнообразна и необычна, чем это показал Уолкотт. С середины 70-х годов прошлого века извлекать окаменелости могут только ученые Королевского музея Онтарио. В 2013 году здесь было обнаружено 50 видов животных.