Древние родственники. Ученые обнаружили, что у тираннозавра T.rex был "кузен"

Эксперты описали двух новых динозавров, населявших Аппалачи около 85 млн лет назад. Они служат доказательством того, что динозавры в восточной части континента развивались иначе, чем их собратья в западной части.

У тираннозавра рекса, грозного хищника, который когда-то бродил по территории нынешней западной части Северной Америки был двоюродный брат с Восточного побережья, пишет SciTechDaily.

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Новое исследование, проведенное студентом Йельского университета Чейзом Дораном Браунштейном, описывает двух динозавров, населявших Аппалачи, который сегодня составляет большую часть восточной части Соединенных Штатов, около 85 миллионов лет назад: травоядного гадрозавра и плотоядного тираннозавра.

Эти два динозавра помогают заполнить значительный пробел в палеонтологических записях Северной Америки позднего мелового периода и служат доказательством того, что динозавры в восточной части континента развивались иначе, чем их собратья в западной части Северной Америки и Азии.

Эти образцы также помогают ученым лучше понять, как географическая изоляция (крупные водоемы отделяли Аппалачи от других континентов) повлияла на эволюцию динозавров.

На протяжении большей части второй половины мелового периода, который закончился 66 миллионов лет назад, Северная Америка была разделена на две части — Ларамидию на западе и Аппалачи на востоке, их разделяло Западное внутреннее море. Если на территории Ларамидии обитали такие известные виды динозавров, как тираннозавр рекс и трицератопс, то о животных, населявших Аппалачи, известно гораздо меньше.

Одна из причин заключается в том, что географические условия Ларамидии были более благоприятными для образования отложений богатых окаменелостями, чем в Аппалачах.

[ + – ] Изображение силуэта гадрозавра и костей тираннозавра.

Образцы, описанные в новом исследовании, были обнаружены в основном в 1970-х годах в Merchantville Formation на территории современных штатов Нью-Джерси и Делавэр. Они представляют собой одно из немногих известных скоплений динозавров от позднего сантонского до раннего кампанского ярусов позднего мелового периода в Северной Америке.

Браунштейн изучил частичный скелет крупного хищного теропода и пришел к выводу, что это был тираннозавр. Он также отметил, что окаменелость имеет похожие конечности с дриптозавром — тираннозавром, жившим около 67 миллионов лет назад на территории современного Нью-Джерси.

Динозавр имел отличающиеся руки и ноги, чем у T.rex, включая массивные когти на передних конечностях. Это позволяет предположить, что он представляет отдельное семейство хищников, эволюционировавших исключительно в Аппалачах.

"Многие люди считают, что все тираннозавры должны были эволюционировать с определенным набором характеристик, чтобы стать сверххищником. Однако наши окаменелости предполагают, что они становились гигантскими хищниками различными путями", — добавил Браунштейн.

Частичный скелет гадрозавра предоставил важную новую информацию об эволюции плечевого пояса у этой группы динозавров. Окаменелости гадрозавров также представляют собой одну из лучших записей этой группы восточной части Миссисипи и включают некоторые из единственных окаменелостей детенышей динозавров, найденных в этом регионе.