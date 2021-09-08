Стародавні родичі. Вчені виявили, що у тиранозавра T.rex був "кузен"

Експерти описали двох нових динозаврів, що населяли Аппалачі близько 85 млн років тому. Вони служать доказом того, що динозаври в східній частині континенту розвивалися інакше, ніж їхні побратими в західній частині.

У тиранозавра рекса, грізного хижака, який колись бродив по території нинішньої західної частини Північної Америки був двоюрідний брат зі Східного узбережжя, пише SciTechDaily.

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Нове дослідження, проведене студентом Єльського університету Чейзом Дорану Браунштейном, описує двох динозаврів, що населяли Аппалачі, які сьогодні становлять більшу частину східної частини Сполучених Штатів, близько 85 мільйонів років тому: травоїдного гадрозавра і хижого тиранозавра.

Ці два динозаврм допомагають заповнити значний пробіл у палеонтологічних записах Північної Америки пізнього крейдового періоду і служать доказом того, що динозаври в східній частині континенту розвивалися інакше, ніж їхні побратими в західній частині Північної Америки і Азії.

Ці зразки також допомагають вченим краще зрозуміти, як географічна ізоляція (великі водойми відокремлювали Аппалачі від інших континентів) вплинула на еволюцію динозаврів.

Протягом більшої частини другої половини крейдового періоду, який закінчився 66 мільйонів років тому, Північна Америка була розділена на дві частини — Ларамідію на заході і Аппалачі на сході, їх розділяло Західне внутрішнє море. Якщо на території Ларамідіі мешкали такі відомі види динозаврі як тиранозавр рекс і трицератопс, то про тварин, які населяли Аппалачі, відомо набагато менше.

Одна з причин полягає в тому, що географічні умови Ларамідіі були сприятливішими для утворення відкладень, багатих на скам'янілості, ніж в Аппалачах.

[ + – ] Зображення силуету гадрозавра і кісток тиранозавра.

Зразки, описані в новому дослідженні, були виявлені в основному в 1970-х роках в Merchantville Formation на території сучасних штатів Нью-Джерсі та Делавер. Вони є одним із небагатьох відомих скупчень динозаврів від пізнього сантонского до раннього кампанського ярусів пізнього крейдового періоду в Північній Америці.

Браунштейн вивчив частковий скелет великого хижого теропода і дійшов до висновку, що це був тиранозавр. Він також зазначив, що скам'янілість має схожі кінцівки з дриптозавром — тиранозавром, що жив близько 67 мільйонів років тому на території сучасного Нью-Джерсі.

Динозавр мав руки і ноги, які відрізнялися від кінцівок T.rex, включаючи масивні пазурі на передніх кінцівках. Це дозволяє припустити, що він представляє окреме сімейство хижаків, які еволюціонували виключно в Аппалачах.

"Багато людей вважають, що всі тиранозаври повинні були еволюціонувати з певним набором характеристик, щоб стати хижаками найвищого рівня. Однак наші скам'янілості припускають, що вони ставали гігантськими хижаками різними шляхами", — додав Браунштейн.

Частковий скелет гадрозавра надав важливу нову інформацію про еволюцію плечового пояса у цієї групи динозаврів. Скам'янілості гадрозаврів також представляють собою одну з кращих записів цієї групи східній частині Міссісіпі і включають деякі з єдиних скам'янілостей дитинчат динозаврів, знайдених у цьому регіоні.