Животные меняют свой внешний вид из-за глобального потепления, - ученые

Некоторые животные увеличивают клювы, лапы и уши, чтобы лучше регулировать температуру своего тела в то время, как на планете становится жарче.

Животные адаптируются к изменениям климата, но в гораздо сжатые сроки, чем это могло происходить во время естественной эволюции, говорит Сара Райдинг из Университета Дикин в Австралии. Хотя некоторые виды могут приспособиться к изменениям, а другие — нет, сообщает phys.org

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По словам Райдинг изменения форм тела происходят у разных животных в разных регионах планеты. Особенно это касается птиц.

У некоторых видов австралийских попугаев в среднем увеличился размер клюва на 4–10%, и это связано с ежегодными летними температурами. У серых юнко, небольших певчих птиц, которые живут в Северной Америке, увеличение размера клюва было связано с кратковременными перепадами температур в холодных широтах.

Что касается млекопитающих, то ученые сообщают о том, что у лесных мышей увеличилась длина хвоста, а у грызуна под названием масковая бурозубка увеличился размер не только хвоста, но и лап.

По словам Райдинг увеличение выступающих частей тела у некоторых видов животных пока невелико, и составляет не более 10%. Но по прогнозам у некоторых животных значительно вырастут уши.

Райдинг намерена изучить на примере австралийских птиц, какие виды меняют свои формы из-за изменения климата и почему.

"То, что животные и птицы меняют свой внешний вид, не означает, что они полностью адаптируются к изменениям климата и что все хорошо. Это означает, что они просто хотят выжить, но пока не известно какие экологические последствия это принесет и могут ли все виды измениться, чтобы выжить", — говорит Райдинг.

Согласно биологической теории, так называемого "правила Аллена", животные, живущие в более теплом климате, имеют более длинные конечности и придатки, чем животные, живущие в более холодном климате. Поскольку животным в холодных регионах необходимо сохранять больше тепла, у них более низкое соотношение площади поверхности тела к объему, чтобы минимизировать потери тепла. И наоборот, у животных, живущих в более теплом климате, высокое соотношение площади поверхности тела к объему, поэтому они могут легко терять излишки тепла.

Повышение температуры, возникающее в результате изменения климата, может стать причиной увеличения размеров некоторых частей тела, которые способствуют лучшему отводу тепла, говорят ученые.