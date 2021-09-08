Тварини змінюють свій зовнішній вигляд через глобальне потепління, — вчені

Деякі тварини збільшують дзьоби, лапи і вуха, щоб краще регулювати температуру свого тіла в той час, як на планеті стає спекотніше.

Тварини адаптуються до змін клімату, але в набагато стислі терміни, ніж це могло відбуватися під час природної еволюції, говорить Сара Райдінг з Університету Дікін в Австралії. Хоча деякі види можуть пристосуватися до змін, а інші — ні, повідомляє phys.org.

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За словами Райдінг зміни форм тіла відбуваються у різних тварин у різних регіонах планети. Особливо це стосується птахів.

У деяких видів австралійських папуг здебільшого збільшився розмір дзьоба на 4-10%, і це пов'язано зі щорічними літніми температурами. У сірих юнко, невеликих співочих птахів, які живуть в Північній Америці, збільшення розміру дзьоба було пов'язане з короткочасними перепадами температур у холодних широтах.

Що стосується ссавців, то вчені повідомляють про те, що у лісових мишей збільшилася довжина хвоста, а в гризуна під назвою маскова бурозубка збільшився розмір не тільки хвоста, а й лап.

За словами Райдінг збільшення випнутих частин тіла у деяких видів тварин поки невелике, і становить не більше 10%. Але за прогнозами у деяких тварин значно виростуть вуха.

Райдінг має намір вивчити на прикладі австралійських птахів, які види змінюють свої форми через зміну клімату та чому.

"Те, що тварини і птахи змінюють свій зовнішній вигляд, не означає, що вони повністю адаптуються до змін клімату і що все добре. Це означає, що вони просто хочуть вижити, але поки не відомо які екологічні наслідки це принесе і чи можуть всі види змінитися, щоб вижити", — говорить Райдінг.

Згідно з біологічною теорією, так званого "правила Аллена", тварини, які живуть у більш теплому кліматі, мають довші кінцівки і придатки, ніж тварини, які живуть в більш холодному кліматі. Оскільки тваринам у холодних регіонах необхідно зберігати більше тепла, у них більш низьке співвідношення площі поверхні тіла до обсягу, щоб мінімізувати втрати тепла. І навпаки, в тварин, які живуть в більш теплому кліматі, високе співвідношення площі поверхні тіла до обсягу, тому вони можуть легко втрачати надлишки тепла.

Підвищення температури, що виникає внаслідок зміни клімату, може стати причиною збільшення розмірів деяких частин тіла, які сприяють кращому відведенню тепла, кажуть вчені.