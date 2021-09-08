К концу 21-го века Европа столкнется с более частыми и экстремальными засухами, - ученые

По мнению экспертов, засухи будет чаще всего наблюдаться во Франции, Альпах, Средиземноморье и Пиренейскому полуострове.

Новое исследование ученых показало, что в ближайшие десятилетия Европу ожидает увеличение числа экстремальных и сильных засух, пишет Earth.com.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), засухи оказывают серьезное влияние на здоровье, экономику, сельское хозяйство и окружающую среду, ежегодно затрагивая около 55 миллионов человек по всему миру. Они также приводят к серьезным экономическим, экологическим и социальным последствиям.

Экономические последствия — это те, которые стоят людям или предприятиям денег. Потеряв значительные запасы воды, фермерам придется потратить больше денег на орошение, бурение новых скважин, а также на корм и воду для животных.

Предприятия, зависящие от сельского хозяйства, например, компании, производящие сельхозтехнику и продукты питания, могут потерять бизнес, если засуха нанесет ущерб урожаю или поголовью скота. Энергетическим компаниям, которые полагаются на гидроэлектроэнергию придется тратить больше денег на другие источники энергии, если засуха иссушит слишком большую часть запасов воды.

Засуха также по-разному влияет и на окружающую среду. Растения и животные зависят от воды точно так же, как и люди. Когда наступает засуха, их запасы пищи сокращаются, а среда обитания — сильно страдает.

В одной ситуации ущерб носит лишь временный характер, и после окончания засухи среда обитания приходит в норму. Но иногда воздействие засухи на окружающую среду может длиться долго, а то и вовсе вечно.

Социальные последствия засухи — это то, как засуха влияет на здоровье и безопасность людей. Они включают общественную безопасность, здоровье, конфликты между людьми, которые возникают при нехватке воды, и изменений в образе жизни.

"Летние засухи — довольно актуальная тема в Европе. В рамках сценария с высоким уровнем выбросов углерода (RCP8.5) мы обнаружили четкую тенденцию к увеличению количества, продолжительности и интенсивности летних засух, а также дефицита осадков уже к концу столетия", — рассказала ведущий автор исследования Магдалена Миттермайер из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана в Германии.

Профессор Миттермайер и ее коллеги разделили Европу на 8 регионов с различным климатом (Британские острова, Скандинавия, Центральная Европа, Альпы, Восточная Европа, Франция, Средиземноморье и Пиренейский полуостров) и статистически смоделировали вероятную частоту и интенсивность засух для каждого из этих регионов в 21 веке.

Команда определила 4 "горячие точки", которые, по их мнению, столкнутся с наиболее значительными засухами к концу века: Франция, Альпы, Средиземноморье и Пиренейский полуостров. Но и в некоторых регионах, где засухи в настоящее время играют незначительную роль, в будущем ожидается серьезный риск засух.

"Таких экстремальных последствий можно избежать, если люди начнут бороться с глобальным потеплением. Выполнение Парижского соглашения станет одним из самых действенных способов борьбы с будущими засухами в Европе", — заключили ученые.