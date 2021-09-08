До кінця 21-го століття Європа зіткнеться з більш частими та екстремальними засухами, — учені

На думку експертів, засуха буде найчастіше спостерігатися у Франції, Альпах, Середземномор'ї і на Піренейському півострові.

Нове дослідження вчених показало, що в найближчі десятиліття Європу очікує збільшення числа екстремальних і сильних засух, пише Earth.com.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), засухи серйозно впливають на здоров'я, економіку, сільське господарство та навколишнє середовище, щорічно зачіпаючи близько 55 мільйонів чоловік по всьому світу. Вони також призводять до серйозних економічних, екологічних і соціальних наслідків.

Економічні наслідки — це ті, які коштують людям або підприємствам грошей. Втративши значні запаси води, фермерам доведеться витратити більше грошей на зрошення, буріння нових свердловин, а також на корм і воду для тварин.

Підприємства, що залежать від сільського господарства, наприклад, компанії, що виробляють сільгосптехніку та продукти харчування, можуть втратити бізнес, якщо засуха завдасть шкоди врожаю або поголів'ю худоби. Енергетичним компаніям, які покладаються на гідроелектроенергію, доведеться витрачати більше грошей на інші джерела енергії, якщо засуха висушить занадто велику частину запасів води.

Засуха також по-різному впливає і на навколишнє середовище. Рослини і тварини залежать від води точно так само, як і люди. Коли настає посуха, їхні запаси їжі скорочуються, а середовище проживання — сильно страждає.

В одній ситуації збиток має лише тимчасовий характер, і після закінчення засухи середовище проживання приходить у норму. Але іноді вплив засухи на навколишнє середовище може тривати довго, а то і зовсім вічно.

Соціальні наслідки засухи — це те, як посуха впливає на здоров'я і безпеку людей. Вони включають громадську безпеку, здоров'я, конфлікти між людьми, які виникають при нестачі води, і зміни у способі життя.

"Літні засухи — досить актуальна тема в Європі. У рамках сценарію з високим рівнем викидів вуглецю (RCP8.5) ми виявили чітку тенденцію до збільшення кількості, тривалості та інтенсивності літніх посух, а також дефіциту опадів уже до кінця століття", — розповіла провідна авторка дослідження Магдалена Міттермаєр з Мюнхенського університету імені Людвіга і Максиміліана в Німеччині.

Професорка Міттермаєр і її колеги розділили Європу на 8 регіонів з різним кліматом (Британські острови, Скандинавія, Центральна Європа, Альпи, Східна Європа, Франція, Середземномор'ї і Піренейський півострів) і статистично змоделювали можливу частоту та інтенсивність посух для кожного з цих регіонів у 21 столітті.

Команда визначила 4 "гарячі точки", які, на їхню думку, зіткнуться з найбільш значними засухами до кінця століття: Франція, Альпи, Середземномор'я і Піренейський півострів. Але і в деяких регіонах, де посухи наразі відіграють незначну роль, у майбутньому очікується серйозний ризик засух.

"Таких екстремальних наслідків можна уникнути, якщо люди почнуть боротися з глобальним потеплінням. Виконання Паризької угоди стане одним з найдієвіших способів боротьби з майбутніми засухами в Європі", — підсумували вчені.