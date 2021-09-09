Космическая сокровищница. NASA создало анимацию полета на самый дорогой астероид (видео)

Агентство готовит миссию на астероид Psyche 16, который стоит около 700 квинтиллионов долларов.

Космическое агентство представило анимацию предстоящего полета на самый дорогой из обнаруженных астероидов Psyche 16. Об этом сообщает Nerdist.

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Астероид находится в 370 млн км от Земли, а его размеры достигают 214 × 181 × 145 км. Как известно, большую часть астероида составляют металлы, в том числе драгоценные. По оценке Bloomberg, стоимость космического объекта составляет около 700 квинтиллионов долларов (единица с 18 нулями).

NASA планирует отправить к астероиду одноименную миссию Psyche в 2022 году. Ожидается, что зонд прибудет на место лишь к 2026 году. Расстояние астероида от Земли постоянно меняется, но ближе всего он будет к нашей планете в 2026 году.

В преддверии запланированной миссии NASA создало анимацию и поделилось ей на своей канале в Youtube.

На видео показывается, как зонд приближается к астероиду, а затем пролетает через каньоны Psyche 16. Видео от первого лица напоминает захватывающих дух симулятор.

Ближе к концу видео, NASA показывает, как зонд обнаруживает куски породы с вкраплением золота. Ученые предполагают, что наряду с большими запасами железа и никеля, на астероиде также можно найти платину и золото.

Фото: NASA

Помимо богатств, которые скрывает астероид, он интересен и тем, что может оказаться ядром бывшей планеты. Если теория подтвердится, то исследователи впервые смогут изучить ядро планеты, что также позволит понять, сколько драгоценных металлов находится в ядре нашей собственной планеты.

Но Psyche 16 не единственный астероид, который содержит железо. Ранее астрономы NASA в главном поясе астероидов обнаружили объект, названный 216 Kleopatra. Форма астероида напоминает собачью кость.

216 Kleopatra довольно крупный объект, который находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Длина космического объекта составляет около 217 км, а ширина – 94 км. 216 Kleopatra был открыт еще в 1880 году, но лишь недавно ученые смогли увидеть его необычную форму.

Цвет астероида указывает на то, что он содержит металл. Сильное отражение сигналов радара говорит о том, что на астероиде преобладает сплав никеля и железа.