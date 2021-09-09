Космічна скарбниця. NASA створило анімацію польоту на найдорожчий астероїд (відео)

Агентство готує місію на астероїд Psyche 16, який коштує близько 700 квінтильйонів доларів.

Космічне агентство представило анімацію майбутнього польоту на найдорожчий із виявлених астероїдів Psyche 16. Про це повідомляє Nerdist.

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Астероїд розташований на відстані 370 млн км від Землі, а його розміри сягають 214×181×145 км. Як відомо, більшу частину астероїда становлять метали, в тому числі дорогоцінні. За оцінкою Bloomberg, вартість космічного об'єкта становить близько 700 квінтильйонів доларів (одиниця з 18 нулями).

NASA планує відправити до астероїда однойменну місію Psyche в 2022 році. Очікується, що зонд прибуде на місце лише до 2026 року. Відстань астероїда від Землі постійно змінюється, але ближче за все він буде до нашої планети в 2026 році.

Напередодні запланованої місії NASA створило анімацію й поділилося нею на своєму каналі в Youtube.

На відео показується, як зонд наближається до астероїда, а потім пролітає через каньйони Psyche 16. Відео від першої особи нагадує захоплюючий дух симулятор.

Ближче до кінця відео, NASA показує, як зонд виявляє шматки породи з вкрапленням золота. Вчені припускають, що поряд із великими запасами заліза й нікелю на астероїді також можна знайти платину й золото.

Фото: ISS

Крім багатств, які приховує астероїд, він цікавий і тим, що може виявитися ядром колишньої планети. Якщо теорія підтвердиться, то дослідники вперше зможуть вивчити ядро планети, що також дозволить зрозуміти, скільки дорогоцінних металів є в ядрі нашої власної планети.

Але Psyche 16 не єдиний астероїд, який містить залізо. Раніше астрономи NASA в головному поясі астероїдів виявили об'єкт, названий 216 Kleopatra. Форма астероїда нагадує собачу кістку.

216 Kleopatra — досить великий об'єкт, який розташований у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Довжина космічного об'єкта становить близько 217 км, а ширина — 94 км. 216 Kleopatra був відкритий ще в 1880 році, але лише недавно вчені змогли побачити його незвичайну форму.

Колір астероїда вказує на те, що він містить метал. Сильне відображення сигналів радара говорить про те, що на астероїді переважає сплав нікелю та заліза.