Огни землетрясений. Ученые объяснили загадочное явление, наблюдавшееся в Мексике (видео)

Яркие сполохи наблюдались во время землетрясение магнитудой 7,1 балов рядом с Акапулько.

На этой неделе в Мексике, недалеко от города Акапулько, произошло землетрясение магнитудой 7,1 баллов. На видео, появившихся в Сети запечатлены не только трясущиеся здание, но и серия странны вспышек, пишет Forbes.

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Загадочные вспышки пользователи соцсетей сразу же назвали "огнями землетрясений" (EQL), а также предположили, что это могло быть НЛО.

Огни землетрясений – неподтвержденное наукой явление, которое наблюдается чаще всего до, во время или после землетрясений. Их описывают как кратковременные вспышки света, светящиеся шары или даже "пламя из-под земли".

Большинство сейсмологов не принимают всерьез рассказы о загадочных огнях. В 1973 году японский геолог Ютака Ясуи предоставил несколько фотографий, на которых запечатлены светящиеся красноватым и синим облака в небе над гордом Мацусиро во время землетрясений. Однако достоверность фотографий до сих пор оспаривается. На сегодняшний день нет подтвержденных доказательств существования "огней землетрясений".

[ + – ] Огни во время землетрясения в Мексике. Фото: Twitter/@David_Bressan

"В случае с землетрясением в Мексике все довольно просто. Вспышки света – это короткие замыкания и искрящиеся трансформаторы на улицах города, а светящееся небо – лишь облака, отражающие вспышки на земле. Подобное уже происходило в 2017 году, когда в Мехико случилось сильнейшее землетрясение за последние десятилетия", – говорит геолог Дэвид Брессан.

Он также подчеркивает, что даже если пока нет прямых подтверждений "огням землетрясений", явление все равно не выходит за рамки экстремальных геологических происшествий. Подобные светящиеся явления в небе могут быть результатом электромагнитных эффектов в атмосфере планеты. Такое поле также может быть причиной отключения электронных устройств во время землетрясений.

Электрические заряды могут накапливаться в деформированных породах в тектонически активных регионах. Во время землетрясений часть этой электроэнергии может высвобождаться в форме видимой искры.

Накопленная энергия также может ионизировать атомы кислорода под землей. Согласно этой теории, "огни землетрясений" – это своего рода светящееся облако газа, образованное ионизированными частицами, вырвавшимися из-под земли.

Кроме этого, по словам ученых, загадочные огни наблюдаются не при каждом землетрясении. На самом деле это довольно редкое явление. Дело в том, что большинство землетрясений происходит вблизи линий разломов, где сходятся две тектонические плиты. Но некоторые землетрясения происходят в пределах тектонической плиты возле континентального разлома. Ученые обнаружили, что 85% огней землетрясений появляются именно в таких зонах.

В остальных 15% случаев огни появляются, когда две тектонические плиты скользят мимо друг друга, а не наезжают поверх друг друга.