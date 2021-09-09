Вогні землетрусів. Вчені пояснили загадкове явище, яке спостерігали в Мексиці (відео)

Яскраві спалахи спостерігали під час землетрусу магнітудою 7,1 бала поряд із Акапулько.

Цього тижня в Мексиці, недалеко від міста Акапулько, стався землетрус магнітудою 7,1 бала. На відео, що з'явилися в мережі, відображені не тільки тремтячі будівлі, але й серія дивних спалахів, пише Forbes.

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Загадкові спалаху користувачі соцмереж відразу ж назвали "вогнями землетрусів" (EQL), а також припустили, що це могло бути НЛО.

Вогні землетрусів — непідтверджене наукою явище, яке спостерігається найчастіше до, під час або після землетрусів. Їх описують як короткочасні спалахи світла, світлові кулі або навіть "полум'я з-під землі".

Більшість сейсмологів не сприймають всерйоз розповіді про загадкові вогні. У 1973 році японський геолог Ютака Ясуї надав кілька фотографій, на яких зображені хмари в небі над гордій Мацусіро, які світяться червоним і синім під час землетрусів. Однак достовірність фотографій досі оскаржується. На сьогоднішній день немає підтверджених доказів існування "вогнів землетрусів".

[ + – ] Спалохи під час землетрусу в Мексиці. Фото: огни землетрясений

"У випадку з землетрусом у Мексиці все досить просто. Спалахи світла — це короткі замикання та іскристі трансформатори на вулицях міста, а небо, яке світиться, — лише хмари, що відображають спалахи на землі. Подібне вже відбувалося у 2017 році, коли в Мехіко стався найсильніший землетрус за останні десятиліття", — говорить геолог Девід Брессан.

Він також підкреслює, що навіть якщо поки немає прямих підтверджень "вогнів землетрусів", явище все одно не виходить за межі екстремальних геологічних подій. Подібні світлові явища в небі можуть бути результатом електромагнітних ефектів в атмосфері планети. Таке поле також може бути причиною відключення електронних пристроїв під час землетрусів.

Електричні заряди можуть накопичуватися в деформованих породах в тектонічно активних регіонах. Під час землетрусів частина цієї електроенергії може вивільнятися у формі видимої іскри.

Накопичена енергія також може іонізувати атоми кисню під землею. Відповідно до цієї теорії, "вогні землетрусів" — це свого роду світлова хмара газу, утворена іонізованими частинками, що вирвалися з-під землі.

Крім цього, за словами вчених, загадкові вогні спостерігаються не при кожному землетрусі. Насправді це досить рідкісне явище. Справа в тому, що більшість землетрусів відбувається поблизу ліній розломів, де сходяться дві тектонічні плити. Але деякі землетруси відбуваються в межах тектонічної плити біля континентального розлому. Вчені виявили, що 85% вогнів землетрусів з'являються саме в таких зонах.

В інших 15% випадків вогні з'являються, коли дві тектонічні плити ковзають одна повз одну, а не наїжджають поверх одна одної.