Ученые узнали, почему некоторые кошки становятся полосатыми

Отличительный рисунок домашних кошек формируется еще на стадии эмбриона.

Одним из самых распространенных у котов в мире является полосатый окрас. В новом исследовании ученые утверждают, что что гены, определяющие рисунок полосатого кота, активируются в клетках кожи эмбриона до того, у кошки образуется шерсть. Ранние клетки кожи даже имитируют полоски –это никогда раньше не наблюдалось в эмбриональных клетках, сообщает National Geographic

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По словам ученых, этот генетический процесс может быть подобным тому, который создает полосы и пятна у диких животных из семейства кошачьих.

В рамках исследования Грег Барш из Института биотехнологии, исследовательского центра в Хантсвилле, штат Алабама, США, и его коллеги собрали почти тысячу эмбрионов, взятых у кошек, которых стерилизовали в ветклиниках.

Фото: wikipedia

Ученые изучили под микроскопом клетки кожи эмбрионов возрастом от 25 до 28 дней, и увидели, что более толстые участки кожи чередуются с более тонкими, при этом создавая временный цветной узор, напоминающий полосатый окрас взрослой кошки. Этот узор появился задолго до образования на коже шерсти и пигмента, который отвечает за цвет окраса кошки.

Ученые изучили отдельные клетки кожи эмбрионов и обнаружили два разных типа, каждый из которых имел разные наборы генов. Среди них наиболее отличался ген, который ученые назвали DKK4. Он и отвечает за формирование узора толстых участков кожи.

По словам Барша, этот ген передает информацию клеткам вокруг о том, что здесь должна расти шерсть темного цвета.

Фото: National Geographic

Клетки с DKK4 в конечном итоге становятся темными отметинами, которые делают кошек полосатыми. Но часто происходят мутации и шерсть становиться другого цвета и появляются другие рисунки. Такие же изменения могут происходить и в пигментации. Например, полностью черная шерсть появляется тогда, когда пигментные клетки, которые должны были создавать цвета, производят только темный пигмент.

Ученые теперь рассматривают создание цветных рисунков кошек как двухэтапный процесс. Во-первых, клетки кожи определяют, будет ли рисунок полосатого кота темным или светлым. Затем волосяные фолликулы растут и производят пигменты.

Фото: National Geographic

Ученые хотят в будущем узнать, почему у одних животных есть полосы, а у других – нет. Также они хотят выяснить как менялись цветовые узоры во время эволюции.

Полосатая кошка, это домашний любимец с характерной отметиной в ​​форме буквы "М" на лбу, полосами вокруг глаз и на щеках, вдоль спины, вокруг ног и хвоста. Они имеют характерные линии, точки, завитки по всему своему телу. Полосатый кот — это не порода, а тип шерсти, встречающийся почти во всех генетических линиях домашних кошек.

Рисунок полосатых котов встречается в природе и связан как с шерстью прямого предка домашней кошки, так и с шерстью их близких родственников: африканской дикой кошки, европейской дикой кошки и азиатской дикой кошки.