Вчені дізналися, чому деякі кішки стають смугастими

Відмітний малюнок домашніх кішок формується ще на стадії ембріона.

Одним із найпоширеніших у котів в світі є смугасте забарвлення. У новому дослідженні вчені стверджують, що що гени, що визначають малюнок смугастого кота, активуються в клітинах шкіри ембріона до того, у кішки утворюється шерсть. Ранні клітини шкіри навіть імітують смужки — це ніколи раніше не спостерігалося в ембріональних клітинах, повідомляє National Geographic

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами вчених, цей генетичний процес може бути подібним до того, який створює смуги і плями у диких тварин з сімейства котячих.

В межах дослідження Грег Барш з Інституту біотехнології, дослідницького центру в Гантсвіллі, штат Алабама, США, і його колеги зібрали майже тисячу ембріонів, взятих у кішок, яких стерилізували в ветлікарні.

Фото: wikipedia

Вчені вивчили під мікроскопом клітини шкіри ембріонів віком від 25 до 28 днів, і побачили, що товстіші ділянки шкіри чергуються з тоншими, при цьому створюючи тимчасовий кольоровий візерунок, що нагадує смугасте забарвлення дорослої кішки. Цей візерунок з'явився задовго до утворення на шкірі шерсті та пігменту, який відповідає за колір забарвлення кішки.

Вчені вивчили окремі клітини шкіри ембріонів і виявили два різні типи, кожен із яких мав різні набори генів. Серед них найбільше відрізнявся ген, який вчені назвали DKK4. Він і відповідає за формування візерунка товстих ділянок шкіри.

За словами Барша, цей ген передає інформацію клітинам навколо про те, що тут повинна рости шерсть темного кольору.

Фото: ice

Клітини з DKK4 в підсумку стають темними мітками, які роблять кішок смугастими. Але часто відбуваються мутації, і шерсть стає іншого кольору і з'являються інші малюнки. Такі ж зміни можуть відбуватися і в пігментації. Наприклад, повністю чорна шерсть з'являється тоді, коли пігментні клітини, які повинні були створювати колір, виробляють тільки темний пігмент.

Вчені тепер розглядають створення кольорових малюнків кішок як двоетапний процес. По-перше, клітини шкіри визначають, чи буде малюнок смугастого кота темним або світлим. Потім волосяні фолікули ростуть і виробляють пігменти.

Фото: ice

Вчені хочуть у майбутньому дізнатися, чому в одних тварин є смуги, а в інших — ні. Також вони хочуть з'ясувати, як змінювалися колірні візерунки під час еволюції.

Смугаста кішка — це домашній улюбленець із характерною ознакою в формі букви "М" на лобі, смугами навколо очей і на щоках, уздовж спини, навколо ніг і хвоста. Вони мають характерні лінії, крапки, завитки по всьому своєму тілу. Смугастий кіт — це не порода, а тип шерсті, зустрічається майже в усіх генетичних лініях домашніх кішок.

Малюнок смугастих котів зустрічається в природі і пов'язаний як із шерстю прямого предка домашньої кішки, так і з шертю їхніх близьких родичів: африканської дикої кішки, європейської дикої кішки і азійської дикої кішки.