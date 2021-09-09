NASA анонсировало новую дату запуска космического телескопа Джеймса Уэбба

18 шестиугольных позолоченных зеркал телескопа позволят рассмотреть далекие планеты и дальние уголки Вселенной с уровнем детализации, значительно превосходящим возможности Хаббла.

NASA наконец-то назначило официальную дату запуска космического телескопа Джеймса Уэбба, орбитальной обсерватории следующего поколения, которая, откроет совершенно новую эру астрономических наблюдений и исследований, пишет The Verge.

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Большой день состоится 18 декабря, отставая от графика на 14 лет. Это будет знаменательное событие для астрономов NASA, Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства, которые сотрудничали в создании телескопа, поскольку ожидается, что он значительно улучшит поиски пригодных для жизни или даже обитаемых инопланетных миров.

Он будет изучать каждый период в истории нашей Вселенной, начиная от первых светящихся вспышек после Большого взрыва и заканчивая формированием солнечных систем, способных поддерживать жизнь на планетах, подобных Земле, и эволюцией нашей собственной Солнечной системы.

Телескоп Уэбба изначально назывался как "Космический телескоп нового поколения" (NGST), однако в сентябре 2002 года он был переименован в честь бывшего администратора NASA Джеймса Уэбба.

Для телескопа было разработано несколько инновационных технологий. Они включают в себя основное зеркало, состоящее из 18 отдельных сегментов, которые разворачиваются и изменяют форму после запуска. Зеркала изготовлены из сверхлегкого бериллия.

Эти 18 шестиугольных позолоченных зеркал позволят рассмотреть далекие планеты и дальние уголки Вселенной с уровнем детализации, значительно превосходящим возможности Хаббла.

[ + – ] Телескоп Джеймс Уэбб.

Главная особенность Уэбба — пятислойный солнцезащитный экран размером с теннисный корт, который экранирует тепло от Солнца, снижая температуру более чем в миллион раз. Четыре инструмента телескопа — камеры и спектрометры, оснащены детекторами, способными регистрировать очень слабые сигналы.

Астрономы с нетерпением ждали запуска телескопа в течение многих лет, но его разработка была приостановлена из-за многолетних задержек, проблем с разработкой и перерасхода средств.

NASA и Northrop Grumman, главный подрядчик телескопа, первоначально определили бюджет в 1 миллиард долларов и дату запуска примерно в 2007 году. К 2011 году дата запуска сдвинулась на 2018 год, а потом ее перенесли еще раз, поскольку аварии в процессе разработки привели к увеличению затрат.

В начале прошлого года генеральный инспектор NASA предвидел задержки из-за ряда технических проблем. А в прошлом году пандемия еще больше ухудшила ситуацию, перенеся дату запуска на 31 октября.

Ракету-носитель Ariane 5, на которой будут запускать Джеймс Уэбба, не могли использовать в течение почти года из-за проблем с ее обтекателями полезной нагрузки, которые были обнаружены в двух отдельных коммерческих миссиях в 2020 году. Однако в июле этого года ракета успешно запустила партию спутников. В том же месяце ЕКА подписало новый план запуска Джеймса Уэбба.

NASA заявило, что новая дата была установлена в ходе переговоров с Arianespace, французской компанией, чья ракета Ariane 5 отправит телескоп Джеймса Уэбба в космос с Гвианского космического центра (космодрома Куру).

Орбитальная обсерватория завершила окончательные испытания в конце прошлого месяца. Перед отправкой в Куру инженеры заключат космический корабль в специальный (и очень дорогой) транспортный контейнер.

Хотя у телескопа, наконец, появилась новая дата запуска в космос, точное время, когда космический аппарат отправится в Южную Америку, все еще держится в секрете в качестве меры предосторожности.