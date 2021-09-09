RU
RU
Розділи
Матеріали
Технології та наука

NASA анонсувало нову дату запуску космічного телескопа Джеймса Вебба

Юлія Чайка
134
телескоп Джеймс Вебб, політ, космос, знімок

18 шестикутних позолочених дзеркал телескопа дозволять розглянути далекі планети і далекі куточки Всесвіту з рівнем деталізації, що значно перевершує можливості Габбла.

NASA нарешті призначило офіційну дату запуску космічного телескопа Джеймса Вебба, орбітальної обсерваторії наступного покоління, яка відкриє абсолютно нову еру астрономічних спостережень і досліджень, пише The Verge.

Великий день відбудеться 18 грудня, відстаючи від графіка на 14 років. Це буде знаменна подія для астрономів NASA, Європейського космічного агентства (ЄКА) і Канадського космічного агентства, які співпрацювали в створенні телескопа, оскільки очікується, що він значно поліпшить пошуки придатних для життя або навіть населених інопланетних світів.

Він вивчатиме кожен період в історії нашого Всесвіту, починаючи від перших світлових спалахів після Великого вибуху і закінчуючи формуванням сонячних систем, здатних підтримувати життя на планетах, подібних до Землі, і еволюцією нашої власної Сонячної системи.

Телескоп Вебба спочатку називався "Космічний телескоп нового покоління" (NGST), однак у вересні 2002 року він був перейменований на честь колишнього адміністратора NASA Джеймса Вебба.

Для телескопа було розроблено кілька інноваційних технологій. Вони включають в себе основне дзеркало, що складається з 18 окремих сегментів, які розгортаються і змінюють форму після запуску. Дзеркала виготовлені з надлегкого берилію.

Ці 18 шестикутних позолочених дзеркал дозволять розглянути далекі планети й далекі куточки Всесвіту з рівнем деталізації, що значно перевершує можливості Габбла.

телескоп Джеймс Вебб, структури, обладнання, фото
Телескоп Джеймс Вебб.

Головна особливість Вебба — п'ятишаровий сонцезахисний екран розміром з тенісний корт, який екранує тепло від Сонця, знижуючи температуру більш ніж у мільйон разів. Чотири інструменти телескопа — камери і спектрометри, оснащені детекторами, здатними реєструвати дуже слабкі сигнали.

Астрономи з нетерпінням чекали запуску телескопа протягом багатьох років, але його розробка була припинена через багаторічні затримки, проблеми з розробкою і перевитрату коштів.

NASA і Northrop Grumman, головний підрядник телескопа, спочатку визначили бюджет в 1 мільярд доларів і дату запуску приблизно в 2007 році. До 2011 року дату запуску зрушили на 2018 рік, а потім її перенесли ще раз, оскільки аварії в процесі розробки привели до збільшення витрат.

На початку минулого року генеральний інспектор NASA передбачав затримки через низку технічних проблем. А в минулому році пандемія ще більше погіршила ситуацію, перенісши дату запуску на 31 жовтня.

Ракету-носій Ariane 5, на якій будуть запускати Джеймс Вебба, не могли використовувати протягом майже року через проблеми з її обтікачами корисного навантаження, які були виявлені в двох окремих комерційних місіях у 2020 році. Однак у липні цього року ракета успішно запустила партію супутників. У тому ж місяці ЄКА підписало новий план запуску Джеймса Вебба.

NASA заявило, що нова дата була встановлена в ході переговорів з Arianespace, французькою компанією, чия ракета Ariane 5 відправить телескоп Джеймса Вебба в космос з Гвіанського космічного центру (космодрому Куру).

Орбітальна обсерваторія завершила остаточні випробування в кінці минулого місяця. Перед відправкою в Куру інженери укладуть космічний корабель у спеціальний (і дуже дорогий) транспортний контейнер.

Хоча в телескопа, нарешті, з'явилася нова дата запуску в космос, точний час, коли космічний апарат відправиться до Південної Америки, все ще тримається в секреті як запобіжний захід.