NASA анонсувало нову дату запуску космічного телескопа Джеймса Вебба

18 шестикутних позолочених дзеркал телескопа дозволять розглянути далекі планети і далекі куточки Всесвіту з рівнем деталізації, що значно перевершує можливості Габбла.

NASA нарешті призначило офіційну дату запуску космічного телескопа Джеймса Вебба, орбітальної обсерваторії наступного покоління, яка відкриє абсолютно нову еру астрономічних спостережень і досліджень, пише The Verge.

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Великий день відбудеться 18 грудня, відстаючи від графіка на 14 років. Це буде знаменна подія для астрономів NASA, Європейського космічного агентства (ЄКА) і Канадського космічного агентства, які співпрацювали в створенні телескопа, оскільки очікується, що він значно поліпшить пошуки придатних для життя або навіть населених інопланетних світів.

Він вивчатиме кожен період в історії нашого Всесвіту, починаючи від перших світлових спалахів після Великого вибуху і закінчуючи формуванням сонячних систем, здатних підтримувати життя на планетах, подібних до Землі, і еволюцією нашої власної Сонячної системи.

Телескоп Вебба спочатку називався "Космічний телескоп нового покоління" (NGST), однак у вересні 2002 року він був перейменований на честь колишнього адміністратора NASA Джеймса Вебба.

Для телескопа було розроблено кілька інноваційних технологій. Вони включають в себе основне дзеркало, що складається з 18 окремих сегментів, які розгортаються і змінюють форму після запуску. Дзеркала виготовлені з надлегкого берилію.

Ці 18 шестикутних позолочених дзеркал дозволять розглянути далекі планети й далекі куточки Всесвіту з рівнем деталізації, що значно перевершує можливості Габбла.

[ + – ] Телескоп Джеймс Вебб.

Головна особливість Вебба — п'ятишаровий сонцезахисний екран розміром з тенісний корт, який екранує тепло від Сонця, знижуючи температуру більш ніж у мільйон разів. Чотири інструменти телескопа — камери і спектрометри, оснащені детекторами, здатними реєструвати дуже слабкі сигнали.

Астрономи з нетерпінням чекали запуску телескопа протягом багатьох років, але його розробка була припинена через багаторічні затримки, проблеми з розробкою і перевитрату коштів.

NASA і Northrop Grumman, головний підрядник телескопа, спочатку визначили бюджет в 1 мільярд доларів і дату запуску приблизно в 2007 році. До 2011 року дату запуску зрушили на 2018 рік, а потім її перенесли ще раз, оскільки аварії в процесі розробки привели до збільшення витрат.

На початку минулого року генеральний інспектор NASA передбачав затримки через низку технічних проблем. А в минулому році пандемія ще більше погіршила ситуацію, перенісши дату запуску на 31 жовтня.

Ракету-носій Ariane 5, на якій будуть запускати Джеймс Вебба, не могли використовувати протягом майже року через проблеми з її обтікачами корисного навантаження, які були виявлені в двох окремих комерційних місіях у 2020 році. Однак у липні цього року ракета успішно запустила партію супутників. У тому ж місяці ЄКА підписало новий план запуску Джеймса Вебба.

NASA заявило, що нова дата була встановлена в ході переговорів з Arianespace, французькою компанією, чия ракета Ariane 5 відправить телескоп Джеймса Вебба в космос з Гвіанського космічного центру (космодрому Куру).

Орбітальна обсерваторія завершила остаточні випробування в кінці минулого місяця. Перед відправкою в Куру інженери укладуть космічний корабель у спеціальний (і дуже дорогий) транспортний контейнер.

Хоча в телескопа, нарешті, з'явилася нова дата запуску в космос, точний час, коли космічний апарат відправиться до Південної Америки, все ще тримається в секреті як запобіжний захід.